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ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными в связи с ухудшением погоды

08.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Об этом сообщила  временно исполняющая обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.
 
"Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость движения, исходя из дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию и безопасный боковой интервал. Госавтоинспекция готова активно помогать участникам дорожного движения. Если на дороге у вас возникла проблема и некому оказать помощь, в том числе по перемещению транспортного средства, звоните по номеру 102. Ближайший наряд незамедлительно окажет помощь", - проинформировала Александра Попова.
 
"Следует быть крайне осторожными перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта, так как там из-за частого торможения образуется наледь, а туман может помешать вовремя заметить пешехода, особенно, если он не обозначен световозвращающим элементом. При обильных осадках по возможности откажитесь от управления транспортными средствами", - добавила она.
 
Если поездку не отложить, перед началом движения следует убедиться в исправности внешних осветительных приборов и стеклоочистителей. Нужно также учесть то обстоятельство, что ежедневно на дорогах работают дорожно-эксплуатационные и коммунальные службы, поэтом не стоит парковать автомобили у края проезжей части, чтобы не создавать помех для движения уборочной техники.
 
Пешеходы в свою очередь должны обозначить себя световозвращающим элементом. Лучше при такой погоде ходить в обуви на низком каблуке с нескользящей подошвой, не торопиться, быть внимательными при пересечении проезжей части (не пользоваться мобильным телефоном, достать наушники, снять капюшон). "Если вы заметили на проезжей части или вблизи нее нетрезвого пешехода, незамедлительно следует сообщить об этом в милицию. Этим вы можете спасти не одну жизнь", - заключила Александра Попова. 
 
 
 
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Об этом сообщила временно исполняющая обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.
 
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