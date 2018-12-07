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Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района

08.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродненском районе стартовала акция "К вам спешим на Новый год". Дед Мороз на специальном автобусе приедет во все отдаленные деревни.
 
 
Проект реализуется Гродненским районным культурно-информационном центром. Передвижной культурный центр и библиобус позволяют оказывать все необходимые услуги жителям тех населенных пунктов, где нет стационарных объектов культуры.
 
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
 
Необычных гостей встречают с радостью. Например, в деревне Бараново участниками мини-праздника стали несколько десятков человек - молодые мамы с детьми и пенсионеры. Главные герои праздника - Дед Мороз и Снегурочка - дарили новогодние пожелания и сладкие подарки. Праздничное настроение создала народная фольклорная группа "Живица": в центре деревни артисты устроили концерт.
 
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
 
"Дети довольны - к ним приехал Дед Мороз. Значит праздник точно будет. Это, наверное, главное", - делятся впечатлениями собравшиеся. Многие просят, чтобы артисты заезжали почаще.
 
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
 
Другие гости пользуются возможностью сдать прочитанные книжки и получить новые в библиобусе. Передвижная библиотека по Гродненскому району курсирует уже около 6 лет и за это время сформировалась сеть постоянных читателей.
 
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
 
"В основном это, конечно, пенсионеры. Вкусы у всех разные, однако фонд у нас обширный, может привезсти того или иного автора под заказ. Берут сразу по несколько книжек. Что читают? От классики до современных детективов. В каждой из деревень, где нет своей библиотеки, у нас есть минимум 1-2 читателя", - рассказывает заместитель директора по библиотечной работе Гродненского районного культурно-информационного центра Светлана Горбачик. Она подчеркивает, что в преддверии новогодних праздников уже 4-й год библиобус берет с собой на выезды по району Деда Мороза, Снегурочку и артистов.
 
"Весело и интересно. Подняли настроение и нам, пенсионерам. Плюс получили возможность взять новые книги. Я читаю детективы, муж вот недавно фантастикой заинтересовался. Приятно было и подарки получить", - рассказывают Сергей и Елена Семчук из деревни Бараново.
 
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
 
Они на праздник пришли самостоятельно. К тем, кто по разным причинам сделать это не может, библиотекари заезжают домой. В Бараново одна из самых активных читательниц - староста деревни Франтишка Можейко. "Я сама несколько десятков лет проработала здесь библиотекарем. Как я могу без книг дальше. Вот и внуков теперь к чтению приучаю, важно, несмотря на то, что библиотеки в деревне нет, остается возможность взять книги", - отметила пенсионерка. Если визита библиобуса в ее доме ждали, то неожиданное появление Деда Мороза и Снегурочки для внуков стало настоящим сюрпризом.
 
Библиобус с Дедом Морозом посещает отдаленные деревни Гродненского района
 
До конца декабря Дед Мороз и Снегурочка посетят около 35 деревень, куда доставят книги, подарки и хорошее настроение. Не останутся без внимания и дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов в деревнях Белые Болота и Пышки.
 
 
 
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В Гродненском районе стартовала акция "К вам спешим на Новый год". Дед Мороз на специальном автобусе приедет во все отдаленные деревни.
 
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