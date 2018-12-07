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По мнению руководителя Аналитического центра «Стратегия», Беларусь вправе требовать от России равных условий и единых цен на энергоресурсы.— заявил экономист в интервью наОднако стоит учесть, что Лукашенко собственной рукой подписывал одно за одним интеграционные соглашения на протяжении более 20 лет. Ведь первый договор о Таможенном союзе появился в 1995 году.шутит Леонид Заико. —По мнению экономиста, с точки зрения экономической теории Беларусь присваивала себе чужие ресурсы и недры.считает Леонид Заико. —Экономист напоминает, что. Он считает, что свое будущее Беларусь может строить только лишь на интеллектуальном продукте, на создании новых технологий, программ.уверен Леонид Заико.