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«Мы получили "Хлеба" и зрелищ». В Минске отшумел концерт модной российской группы

08.12.2018 17:29 — Разное | Tut.by  
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Вчера в столичном клубе Re:Public выступала модная московская группа «Хлеб». Изначально группа записывала комедийный рэп, а два года назад по-настоящему «выстрелила» и начала собирать большие площадки и миллионы просмотров на YouTube. AFISHA.TUT.BY сходила на концерт Александра Шулико, Дениса Кукояки и Кирилла Трифонова, чтобы своими глазами посмотреть, как проходят лайвы «Хлеба» и послушать треки «Чай, сахар», «Шашлындос» и «Эба».

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кабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.
Читать полностью: https://afisha.tut.by/news/anews/618330.htm

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY сходила на концерт Александра Шулико, Дениса Кукояки и Кирилла Трифонова, чтобы своими глазами посмотреть, как проходят лайвы «Хлеба» и послушать треки...
 
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