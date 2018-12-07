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«Мы получили "Хлеба" и зрелищ». В Минске отшумел концерт модной российской группы
Вчера в столичном клубе
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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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AFISHA.TUT.BY сходила на концерт Александра Шулико, Дениса Кукояки и Кирилла Трифонова, чтобы своими глазами посмотреть, как проходят лайвы «Хлеба» и послушать треки...
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