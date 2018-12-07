Вчера в столичном клубе Re:Public выступала модная московская группа «Хлеб». Изначально группа записывала комедийный рэп, а два года назад по-настоящему «выстрелила» и начала собирать большие площадки и миллионы просмотров на YouTube. AFISHA.TUT.BY сходила на концерт Александра Шулико, Дениса Кукояки и Кирилла Трифонова, чтобы своими глазами посмотреть, как проходят лайвы «Хлеба» и послушать треки «Чай, сахар», «Шашлындос» и «Эба».

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«Мы ехали сутки». Как прошел первый концерт новой минской звезды, куда билеты раскупили за 9 дней

Все концерты в «Репаблике»: от белорусских «Без билета» до модной «Гречки» и Gone. Fludd кабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.