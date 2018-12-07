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Под Беловежской пущей был засекреченный мини-город со своей милицией и загсом
08.12.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Теперь то, что осталось от засекреченного объекта,
Центральная аллея секретного объекта, на холме - фанерные декорации, которые должны были ввести в заблуждение шпионов. Фото: Александр ЗАЙЦЕВ, azaitsev.com
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Теперь то, что осталось от засекреченного объекта, продают за 100 тысяч долларов. Центральная аллея секретного объекта, на холме - фанерные декорации, которые...
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