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Под Беловежской пущей был засекреченный мини-город со своей милицией и загсом

08.12.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Теперь то, что осталось от засекреченного объекта, продают за 100 тысяч долларов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61366.php

Под Беловежской пущей был засекреченный мини-город со своей милицией и загсом

Центральная аллея секретного объекта, на холме - фанерные декорации, которые должны были ввести в заблуждение шпионов. Фото: Александр ЗАЙЦЕВ, azaitsev.com

 
 
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Теперь то, что осталось от засекреченного объекта, продают за 100 тысяч долларов. Центральная аллея секретного объекта, на холме - фанерные декорации, которые...
 
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