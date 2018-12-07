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Со дня подписания в Беловежской пуще соглашения о распаде СССР прошло 27 лет

08.12.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 8 декабря, прошло ровно 27 лет со дня подписания в Беловежской пуще договора о распаде СССР и об образовании СНГ. Тогда, в 1991 году, под белорусским городом Брест данное решение документально оформили глава РСФСР Борис Ельцин, украинский лидер Леонид Кравчук и госдеятель Беларуси Станислав Шушкевич. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61364.php

Со дня подписания в Беловежской пуще соглашения о распаде СССР прошло 27 лет

В документе, известном как «Беловежское соглашение», указывалось, что СССР как страна прекращает существовать, но создаётся Содружество Независимых Государств (СНГ), в которое могли вступить и иные республики аннулированного государства. Со временем такое желание выразили все остальные составные части бывшего СССР, кроме трёх прибалтийских стран. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61364.php

Со дня подписания в Беловежской пуще соглашения о распаде СССР прошло 27 лет


Позднее энтузиазм, связанный с «Беловежским соглашением», поубавился, и документ получил спорную оценку не только внутри государств-участников данного договора, но и в мире.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61364.php

Со дня подписания в Беловежской пуще соглашения о распаде СССР прошло 27 лет

Эти разногласия продолжаются до сих пор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61364.php

Со дня подписания в Беловежской пуще соглашения о распаде СССР прошло 27 лет

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 8 декабря, прошло ровно 27 лет со дня подписания в Беловежской пуще договора о распаде СССР и об образовании СНГ. Тогда, в 1991 году, под белорусским городом...
 
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