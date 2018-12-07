|
Со дня подписания в Беловежской пуще соглашения о распаде СССР прошло 27 лет
08.12.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 8 декабря, прошло ровно 27 лет со дня подписания в Беловежской пуще договора о распаде СССР и об образовании СНГ. Тогда, в 1991 году, под белорусским городом Брест данное решение документально оформили глава РСФСР Борис Ельцин, украинский лидер Леонид
В документе, известном как «Беловежское соглашение», указывалось, что СССР как страна прекращает существовать, но создаётся Содружество Независимых Государств (СНГ), в которое могли вступить и иные республики аннулированного государства. Со временем такое желание выразили все остальные составные части бывшего СССР, кроме трёх прибалтийских стран.
Эти разногласия продолжаются до сих пор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 8 декабря, прошло ровно 27 лет со дня подписания в Беловежской пуще договора о распаде СССР и об образовании СНГ. Тогда, в 1991 году, под белорусским городом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)