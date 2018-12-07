﻿ Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

08.12.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Выезд брестских школьников на праздники в Польшу оказался под угрозой срыва. С проблемой столкнулись туристические компании областного центра: оформить визы в соседнюю страну невозможно вот уже несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины сложившейся ситуации выяснял корреспондент Петр Бутрим.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61361.php

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

Все попытки безуспешны. Хотя туры давно раскуплены, забронированы гостиницы и заказаны экскурсии. До новогодней поездки всего три недели. Осталось только зарегистрироваться на подачу документов для визы, что в этой турфирме тщетно пытаются сделать уже несколько недель. Выезды на каникулы в Краков, Варшаву и Закопане оказались под угрозой срыва.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61361.php

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

Александра Пашедо, заместитель директора туристической фирмы:
В основном это детские группы. Сейчас у нас возможности открыть визы для них пока нет. Нет физической возможности зарегистрировать их на сайте визового центра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61361.php

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

С подобной проблемой столкнулись почти все турфирмы Бреста, работающие в польском направлении. Не впервые: в декабре ажиотаж вокруг виз традиционно велик. Однако раньше в Генеральном консульстве Польши туристическим компаниям в сезон новогодних туров делали поблажки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61361.php

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

Светлана Майсюк-Дранько, директор туристической фирмы: 
В 95 % случаев польское консульство шло нам навстречу. Таких глобальных проблем, как в этом году, не возникало. Учитывая то, что поток туристов упал, групп стало намного меньше, нам вообще такая ситуация непонятна.

Однако этой зимой порядок регистрации озвучивают строго. И места туристическим компаниям в цепочке подачи документов не нашлось.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61361.php

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

Ядвига Жак, руководитель визового отдела Генерального консульства Республики Польши в Бресте: 
Туристические фирмы не могут регистрировать на подачу документов. Мы понимаем, что въезд группы детей – это достаточно сложный процесс, поэтому консульство идет навстречу. Если есть проблема регистрации индивидуальной, школа или родители могу обратиться с просьбой о подаче без предварительной электронной регистрации. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61361.php

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

Как выяснилось, заниматься рутинной работой оформления «шенгена» многие учителя в школе не готовы. Такая же позиция и у большинства родителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61361.php

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

Евгений Лещев, житель Бреста: 
Те же преподаватели учат наших детей. И что, у них есть какое-то такое свободное время, чтобы ходить, заниматься этими документами? Во-вторых, я не квалифицированный работник, есть много нюансов, которых я не знаю. Там мне говорят, что у вас это и это не правильно – и ходить, бегать. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61361.php

Выезд брестских школьников в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

Таким образом, в подвешенном состоянии остаются несколько десятков групп школьников, мечтающих на каникулах отправиться в путешествие за границу. В случае отмены брони на экскурсии и гостиницы потери могут понести и турфирмы. И все же обе стороны надеются, что решение этого вопроса найдется в самое ближайшее время.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выезд брестских школьников на праздники в Польшу оказался под угрозой срыва. С проблемой столкнулись туристические компании областного центра: оформить визы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика