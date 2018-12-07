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Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей

08.12.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Поисковый отряд устанавливает судьбу экипажа самолета Ли-2.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей

– Нужны добровольцы! – уже по тону голоса руководителя поискового отряда «Авиапоиск-Брест» чувствую, что намечается какое-то серьезное дело. Владимир, как всегда, конкретен и краток: – К нам на сайте обратился человек с информацией о найденных фрагментах самолета. По фотографиям определили – это был советский военно-транспортный самолет Ли-2 времен Великой Отечественной войны. Неделю назад отряд выезжал к месту падения, но не хватило сил вытащить из болота все детали. Одним нам там не справиться, необходима помощь. Уже откликнулись люди из Бреста, Ивацевичей, Телехан. Время сбора – 5.15. Место сбора – Московское шоссе за стелой «Брест». Ты едешь? 

Это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей

Последний день ноября. Едем на восток. Со мной в машине, загруженной самым необходимым для работы скарбом, парни из общественного объединения «Военно-исторический клуб «Гарнизон» и воспитанники Молодежного патриотического центра. По прогнозу погоды температура -12, солнечно. За дни, предшествующие поездке, организаторы несколько раз напомнили по поводу теплой рабочей одежды, прорезиненной обуви, перчаток и термосов с чаем.

Забота лишней не бывает, но за ребят я спокоен: хоть и молодые, но в поисковом деле опыт имеют и к экстремальным условиям подготовлены хорошо. В том, что «экстрим» будет, я не сомневаюсь.

По дороге к нашей небольшой колонне то и дело присоединяются новые машины и добровольцы. Время за разговорами, поисковыми байками пролетает незаметно, и к рассвету, как и планировали, мы добираемся до конечной точки маршрута. Полесье встречает нас обледенелыми дорогами, бодрым морозцем, потрясающей красоты заиндевелым лесом и глубоким небом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей

От дороги до места падения Ли-2 по прямой через лес и болото порядка полутора километров. На первый взгляд, немного… 

– В прошлый раз мы нашли фрагменты шасси, цилиндры от двигателя и сам двигатель Ли-2. Вернее, то, что от него осталось так как алюминия и другого цветного металла на нем уже не было, – говорит Владимир Бухта. – Тем не менее это еще около двухсот пятидесяти килограммов, не считая других деталей. Наша задача-минимум на сегодняшний световой день – вытащить найденный двигатель, максимум – забрать еще и шасси. В Брестской крепости почистим движок, и, если посчастливиться, по найденным номерам сможем определить судьбу экипажа. Надеемся, что летчикам удалось покинуть машину, и они продолжили сражаться... Если нет, то наш долг установить их имена, вместе с 52-м отдельным поисковым батальоном Министерства обороны найти останки и предать земле со всеми почестями. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей

Идти по бурелому, замерзшему болоту и тащить по покрытым инеем кочкам крышу старого «Москвича», заменяющую нам волокушу, конечно, проще, чем по колено в воде, но нисколько не легче. В этом мы убеждаемся, пройдя уже первые метров сто. На то, чтобы только добраться к месту падения самолета, даже «порожняком», у нас уходит полтора часа. Достаем в корке обледенелого ила и ржавчины двигатель, грузим его на нашу волокушу, впрягаемся в импровизируемую упряжку и двигаемся по уже проторенной дорожке назад к машинам. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей

Этот «рейс», как и предполагалось, дался гораздо тяжелее и времени занял больше, но из общего запланированного графика мы не выбились и на эйфории успеха решаем сделать еще два и выполнить «программу-максимум». 

– Тащим 30 метров, до кривой сосны и стоп, – идущий «коренным» в нашей упряжке определяет очередной ориентир, и мы, натянув леера и упираясь в землю, двигаем к цели. Сил у всех явно поубавилось. Дистанции рывков становятся всё короче, а перерывы на отдых всё чаще и длиннее. На остановках падаем среди болотных кочек, усеянных клюквой, и жадно дышим. Мороз схватывает на одежде и щеках проступившую испарину, но на него уже давно никто не обращает внимания. Отдышавшись, бросаем в рот несколько ледяных, с кислинкой ягод и двигаемся дальше. Четвертый, последний, рейс вытянули исключительно на азарте и грубоватых, но беззлобных шутках. Без них в поиске, как и в любой другой настоящей мужской работе, никак. Верите или нет, но, когда грузили в прицеп с таким трудом вытащенные из болота фрагменты Ли-2, среди лесной тишины раздался гул летящего где-то в багряном от заката небе самолета...

С новыми знакомыми фотографируемся на память, расстаемся уже как с самыми лучшими друзьями и прощаемся до следующего раза. Работу надо довести до конца. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61360.php

Отряд «Авиапоиск-Брест» поднял фрагменты самолета Ли-2 недалеко от Ганцевичей

 
Теги: Брест
 
 
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Поисковый отряд устанавливает судьбу экипажа самолета Ли-2. – Нужны добровольцы! – уже по тону голоса руководителя поискового отряда «Авиапоиск-Брест»...
 
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