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Госстандарт предупреждает: осторожно - опасные игрушки!

08.12.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Детская погремушка — одно из самых гениальных изобретений человечества для ребенка. Фактически, она является основным тренировочным инструментом для развития малыша и общения с ним в первые месяцы. Погремушка может практически всё – веселить, развлекать, успокаивать, усыплять.

Госстандарт предупреждает: осторожно - опасные игрушки!

Однако многие родители при выборе погремушек иногда забывают, что игрушки обязательно должны быть еще и безопасными.

На погремушках не допускается поверхностное, легко смываемое окрашивание, ведь погремушка непременно будет контактировать со ртом ребенка. Китайские же изделия, как правило, красят кисточками.

Игрушки должны быть прочны к удару, так как в случае повреждении корпуса погремушки образуются острые элементы и могут высыпаться мелкие шарики, входящие в состав погремушки.

Размер деталей игрушек для детей до 3-х лет не должен позволить им быть проглоченными ребенком.

Увы, но в продаже некачественных товаров виноваты не только недобросовестные производители, но и наши продавцы, которые качественным, но более дорогим игрушкам предпочитают более дешевые и внешне привлекательные неизвестного производства. Понятно, что привлекает смешная цена.

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверок в торговой сети области выявлены импортные игрушки, представляющие опасность для жизни и здоровья детей:

пластмассовые игрушки – погремушки в виде зайца, лошадки, мишки, овечки, предназначенных для детей младше 3-х лет, изготовитель «MSN TOYS & BICYCLE LIMITED», Китай – на погремушках имеется недопустимое поверхностное окрашивание; погремушки не прочны к удару (погремушки в виде лошадки), игрушки выступают за нижнюю плоскость шаблона (погремушки в виде лошадки и овечки).

Госстандарт предупреждает: осторожно - опасные игрушки!

Госстандарт предупреждает: осторожно - опасные игрушки!

Игрушка пластмассовая – подвеска «Мое солнышко» для детей от 3 месяцев и старше артикул 430R, изготовитель «CHUANGHENG TOYS CO., LTD», Китай и артикул 6382В, изготовитель «WOFU Plastic & Toys Factory», Китай – на игрушках имеется недопустимое поверхностное окрашивание и роспись; игрушки не прочны к удару; деталь игрушки закругленной формы (артикул 430R – солнышко, артикул 6382В — шарики) полностью проходит через отверстие шаблона А и Б соответственно (есть риск попадания в верхние дыхательные пути ребенка):

По результатам проверок вышеуказанные игрушки запрещены к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Уважаемые покупатели!

Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!

О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта.

 
 
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Детская погремушка — одно из самых гениальных изобретений человечества для ребенка. Фактически, она является основным тренировочным инструментом для развития...
 
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