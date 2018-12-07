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В воинские части радиоэлектронной борьбы в Бресте поступила новая техника
08.12.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
16 декабря в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы. В преддверии этого праздника второй год подряд предприятия военно-промышленного комплекса страны осуществляют поставку современной техники в воинские части радиоэлектронной борьбы.
Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев вручил экипажам войсковой части 97061 современные станции помех Р-934УМ2.
Эти образцы техники способны вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура станций распознает аналоговые и цифровые виды сигналов и создает эффективную помеховую обстановку на заданных частотах радиоподавления.
Обновление парка боевой техники коснулось и других воинских частей радиоэлектронной борьбы. Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Александр Вольфович вручил современную специальную технику РЭБ специалистам комплексного технического контроля войсковой части 18580 и оперативных командований.
С помощью аппаратуры, установленной на новых средствах, военнослужащие смогут определять частоты и местоположение мешающих источников радиоизлучения, проводить их технический анализ, определять технические каналы утечки информации и своевременно принимать действенные меры к их закрытию.
Новая техника РЭБ – хороший подарок к празднику, она станет отличным стимулом для достижения высоких результатов в новом учебном году.
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16 декабря в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы. В преддверии этого праздника второй год подряд предприятия...
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