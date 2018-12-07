Топливо на АЗС Беларуси с 9 декабря дорожает на 1 копейку

В Беларуси с 9 декабря изменяются розничные цены на автомобильное топливо , сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".





С 9 декабря на автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,43, АИ-95-К5-Евро - Br1,53, АИ-98-К5-Евро - Br1,74, ДТ - Br1,53.

За ноябрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила $64,7, в целом за 11 месяцев 2018 года - $72,1 за баррель.

Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за январь-ноябрь 2018 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 32%, в рублевом - на 39%.

Цены на моторное топливо с начала текущего года увеличены на 18,8%. "Таким образом, для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты", - отметили в "Белнефтехиме".