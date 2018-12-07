Вот и завершилась эпопея с "марсианской" ёлкой. Как мы и предполагали, просто кто-то недосмотрел, и вместо кривой, установили ровную.



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Теперь всё как и положено, по космическим меркам, конечно. На кольце бульвара Шевченко - Набережной появилась своя, оригинальная, ёлочка.