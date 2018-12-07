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С 9 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

08.12.2018 19:02 — Разное | Tut.by  
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С 9 декабря 2018 года в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: belchemoil.by

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 9 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки, ДТ — 1 рубль 53 копейки.

— За ноябрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 64,7 доллара США, в целом за 11 месяцев 2018 года — 72,1 доллара США за баррель. Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за январь-ноябрь 2018 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 32 процента, в рублевом — на 39 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года увеличены на 18,8 процента, — рассказали в «Белнефтехиме». — Таким образом, для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.

Это двадцать шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 25 ноября: бензин (кроме АИ-92) и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

 
 
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Это двадцать шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 25 ноября.
 
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