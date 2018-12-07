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Задача для белорусских пятиклассников, с которой справится не каждый взрослый
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По дороге мимо наблюдателя проехали через равные промежутки времени автобус, мотоцикл и автомобиль. Мимо другого наблюдателя они проехали с такими же промежутками времени, но в другом порядке: автобус, автомобиль, мотоцикл. Найдите скорость автобуса, если скорость автомобиля 60 км/ч, а мотоцикла — 30 км/ч.
На первый взгляд, это условие может показаться неполным — неизвестны ни расстояние, ни время. Однако решить задачу можно. Правда, это может быть непросто даже для взрослого человека.
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Ответ: 40 км/ч
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У этой задачи есть несколько решений, в интернете можно найти как минимум четыре разных способа. Вот один из вариантов:
Пусть Vx — скорость автобуса, которую нужно найти, t — время, которое потратил на дорогу между двумя наблюдателями автомобиль, a — время-интервал, через который мимо наблюдателей проезжали автобус, автомобиль и мотоцикл.
Тогда время, которое потратил на дорогу между двумя наблюдателями автобус, — t + a, а время мотоцикла — t + 2a. Выразим расстояние для каждого из транспортных средств:
Автомобиль: S = 60 ⋅ t
Мотоцикл: S = 30 ⋅ (t + 2a)
Автобус: S = Vx ⋅ (t + a)
Расстояние для всех транспортных средств было одинаковым, поэтому можно составить такие уравнения.
Для расстояния автомобиля и мотоцикла:
60t = 30 (t + 2a)
60t = 30t + 60a
30t = 60a
a = 0,5t
Для расстояния автомобиля и автобуса:
60t = Vx ⋅ (t + a)
60t = Vx ⋅ (t + 0,5t)
60t = Vx ⋅1,5t
Vx = 60t / 1,5t
Vx = 40
Эта задача вошла в учебное пособие для 5 класса для белорусских учреждений общего среднего образования. Любопытно, что эту же задачу использовали в Магнитогорске в турнире юных математиков 6 — 8 классов, в Барнауле — 9 классов, а в Нижнем Новгороде — на школьной олимпиаде среди десятиклассников.
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Белорусская задача оказалась не невозможной, но нестандартной.
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