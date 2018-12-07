ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светящийся подарок. Сегодня проходит церемония торжественного зажжения новогодней ели

08.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Открытие новогодних и рождественских мероприятий в Ивье стартует сегодня, 8 декабря, с церемонии зажжения огней на главной елке города. Необычно, что в 17.30 во всех районах области одновременно включается праздничная иллюминация.

Традиционно на площади возле центра культуры и досуга собрались стар и мал для участия в официальной  церемонии торжественного зажжения новогодней ели, предвкушая радость красивого и долгожданного момента.

Светящийся подарок. Сегодня проходит церемония торжественного зажжения новогодней ели

Светящийся подарок. Сегодня проходит церемония торжественного зажжения новогодней ели

Только в этом году вдохновляют сказочными мотивами всеми любимые Машенька и Медведь.

Светящийся подарок. Сегодня проходит церемония торжественного зажжения новогодней ели

Деды Морозы Ивьевского района, будто услышав желания всех собравшихся, прошествовали по улице Карла Маркса до площади, где у центра культуры и досуга продолжилась новогодняя программа.

Ежегодное открытие рождественской ели представляет собой важную традицию, поэтому в  церемонии зажжения праздничных огней на ней принимает участие заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль.

- Красотой нас удиви,

 Елка, зажигай огни!

И засияла праздничными огнями главная елка нашего города - гигантская зеленая красавица!

 Светящийся подарок. Сегодня проходит церемония торжественного зажжения новогодней ели

Ну, а народ, конечно, в хоровод. Вот так весело проводят предновогоднее время в хороводах и играх возле  елки гости праздника вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

Огни главной новогодней елки района зажглись в его историческом сердце -  городе Ивье 8 декабря. Новогодний сюрприз для жителей нашего города, самый настоящий «светящийся» подарок!

Совсем скоро появятся и другие праздничные световые украшения, но именно это дерево будет радовать своей красотой ивьевчан и туристов больше всего.

Друзья! Есть возможность сделать необычное фото на фоне лесной красавицы! Одевайтесь теплее, берите с собой фонарики и приходите на центральную площадь Ивья, чтобы окунуться в новогоднее чудо, почувствовать дух Рождества. Тем более, что кульминацией вечера станет праздничный концерт и дэнсинг-шоу программа.

А мы желаем вам, чтобы вместе с зажжением огней на городской ели в ваших сердцах  также  загорелся красивый и уютный свет.

 

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие новогодних и рождественских мероприятий в Ивье стартует сегодня, 8 декабря, с церемонии зажжения огней на главной елке города. Необычно, что в 17.30 во...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика