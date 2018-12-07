 Светящийся подарок. Сегодня проходит церемония торжественного зажжения новогодней ели

Открытие новогодних и рождественских мероприятий в Ивье стартует сегодня, 8 декабря, с церемонии зажжения огней на главной елке города. Необычно, что в 17.30 во всех районах области одновременно включается праздничная иллюминация.

Традиционно на площади возле центра культуры и досуга собрались стар и мал для участия в официальной церемонии торжественного зажжения новогодней ели, предвкушая радость красивого и долгожданного момента.









Только в этом году вдохновляют сказочными мотивами всеми любимые Машенька и Медведь.





Деды Морозы Ивьевского района, будто услышав желания всех собравшихся, прошествовали по улице Карла Маркса до площади, где у центра культуры и досуга продолжилась новогодняя программа.

Ежегодное открытие рождественской ели представляет собой важную традицию, поэтому в церемонии зажжения праздничных огней на ней принимает участие заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль.

- Красотой нас удиви,

Елка, зажигай огни!

И засияла праздничными огнями главная елка нашего города - гигантская зеленая красавица!





Ну, а народ, конечно, в хоровод. Вот так весело проводят предновогоднее время в хороводах и играх возле елки гости праздника вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

Огни главной новогодней елки района зажглись в его историческом сердце - городе Ивье 8 декабря. Новогодний сюрприз для жителей нашего города, самый настоящий «светящийся» подарок!

Совсем скоро появятся и другие праздничные световые украшения, но именно это дерево будет радовать своей красотой ивьевчан и туристов больше всего.

Друзья! Есть возможность сделать необычное фото на фоне лесной красавицы! Одевайтесь теплее, берите с собой фонарики и приходите на центральную площадь Ивья, чтобы окунуться в новогоднее чудо, почувствовать дух Рождества. Тем более, что кульминацией вечера станет праздничный концерт и дэнсинг-шоу программа.

А мы желаем вам, чтобы вместе с зажжением огней на городской ели в ваших сердцах также загорелся красивый и уютный свет.