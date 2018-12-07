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7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Новости мира. Агентство Reuters
1. Погонщик купает своего слона в загрязненной воде реки Ямуна, Нью-Дели, Индия (Adnan Abidi, 6 февраля).
2. Один из образов коллекции Gucci сезона «осень-зима – 2018/2019», Миланская неделя моды, Италия (Tony Gentile, 21 февраля).
3.
4. Герцог и
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5. Спор игрока сборной Португалии
6. Туристы идут по Золотому мосту во Вьетнаме на курорте Ba Na Hills рядом с Данангом (Kham, 1 августа).
7. Девочка позирует для фотографии на гигантском листе водяной лилии во время ежегодного мероприятия, посвященного листьям лилии в Тайбэе, Тайвань (Tyrone Siu, 16 августа).
Осенью 2018 года были собраны самые смешные снимки животных 2018 года.
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Новости мира. Агентство Reuters опубликовало ряд фотографий, которые можно считать знаковыми снимками 2018 года. Мы отобрали семь из них. 1. Погонщик купает своего...
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