ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 знаковых снимков уходящего 2018 года

08.12.2018 18:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. Агентство Reuters опубликовало ряд фотографий, которые можно считать знаковыми снимками 2018 года. Мы отобрали семь из них.  

1. Погонщик купает своего слона в загрязненной воде реки Ямуна, Нью-Дели, Индия (Adnan Abidi, 6 февраля).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Фото: instagram.com/reuters  

2. Один из образов коллекции Gucci сезона «осень-зима – 2018/2019», Миланская неделя моды, Италия (Tony Gentile, 21 февраля).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Фото: instagram.com/reuters  

3. Принц Гарри и его супруга Меган едут на конном экипаже после их свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, Великобритания (Benoit Tessier, 19 мая).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Фото: instagram.com/reuters  

4. Герцог и герцогиня Кембриджские покидают больницу Святой Марии со своим новорожденным сыном, Лондон (Hannah Mckay, 23 апреля).  

Первый селфи-парк открылся в Минске: метровое мороженое, мультяшные миньоны и бассейн с шарами  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Фото: instagram.com/reuters  

5. Спор игрока сборной Португалии Криштиану Роналду и рефери Сесара Артуро Рамоса во время ЧМ-2018. Матч Уругвай против Португалии. Стадион «Фишт», Сочи, Россия (Toru Hanai, 30 июня).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Фото: instagram.com/reuters  

6. Туристы идут по Золотому мосту во Вьетнаме на курорте Ba Na Hills рядом с Данангом (Kham, 1 августа).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Фото: instagram.com/reuters  

7. Девочка позирует для фотографии на гигантском листе водяной лилии во время ежегодного мероприятия, посвященного листьям лилии в Тайбэе, Тайвань (Tyrone Siu, 16 августа).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года
Фото: instagram.com/reuters  

Осенью 2018 года были собраны самые смешные снимки животных 2018 года.  

Фотографию сопровождаются шутливыми комментариями – здесь подробнее.  
Новости по теме

Первый селфи-парк открылся в Минске: метровое мороженое, мультяшные миньоны и бассейн с шарами

Не бояться выглядеть глупо и прочитать Достоевского. Как стать фотографом, советуют профессионалы

10 невероятных фото природы Беларуси от Владислава Цыдика

Фотограф сравнила ретушь снимка за разную цену. Вот какой результат получился

Как создать идеальную семейную осеннюю фотосессию? Секреты фотографа

Ты такая красивая. Как выглядят женщины, которым сделали комплимент: фотофакт

«Почему мы к этому столбу едем?»: фотограф – о том, зачем приезжать на место съёмки 3 раза и как 3 часа поднимался на гору ради снимка

«Учитесь снимать просто на телефон»: как проектировщица дорог стала фотографом и завела блог по позированию

‡агрузка...
Новости 24 часа

Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии

Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске

На воскресенье в Беларуси прогнозируются туман и гололедица

«Стартап года-2018»: идеи, которые реализовать легче, чем кажется

«Мисс мира-2018». Белоруска Мария Василевич вошла в число самых красивых участниц планеты

Шесть человек погибли из-за давки в ночном клубе в Италии

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Агентство Reuters опубликовало ряд фотографий, которые можно считать знаковыми снимками 2018 года. Мы отобрали семь из них.   1. Погонщик купает своего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые в истории белоруска вошла в топ-5 конкурса "Мисс Мира"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика