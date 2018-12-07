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Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики

08.12.2018 18:01 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Титул «Мисс мира-2018» завоевала представительница Мексики. Финал одного из самых престижных международных конкурсов красоты состоялся в китайском городе Санья на острове Хайнань. За титул первой красавицы мира боролись 118 участниц.  

Конкурс красоты: 5 полезных фактов о борьбе за корону  

Победительнице Ванессе Понсе де Леон 26 лет, её рост 174 сантиметра. Мексиканка владеет английским и испанским, любит играть в волейбол и рисовать, любимым телешоу называет «Аббатство Даунтон». Её девиз – мы все нужны друг другу. За страничкой Ванессы в Instagram следят около 60 тысяч подписчиков.  

«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи  

Обладательница титула «Мисс мира-2018» получает денежный приз. На протяжении года она будет носить корону первой красавицы, а также ей на год снимут квартиру в Лондоне. Победительнице оказывается честь принимать участие в благотворительных акциях до тех пор, пока не будет выбрана новая «Мисс мира».  

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики
Фото: missworld.com  

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Белоруске Марии Василевич тоже есть чем похвастаться. Девушка вошла в тридцать самых фотогеничных конкурсанток, стала одной из самых спортивных участниц, а также в рамках «Мисс континенталь» была признана самой красивой европейкой. Это лучший результат Беларуси за всю историю участия страны в этом конкурсе.  

Пилотирует самолёт, танцует и рисует. Видеовизитка белорусской участницы «Мисс мира-2018» Марии Василевич  

В интервью Мария признавалась, что мечтает стать телеведущей. В качестве увлечений она называет живопись и танцы, а ещё красавица умеет управлять легкомоторным самолётом. Впрочем девушка любит и умеет трудится. Ранее она заявила, что готова работать на сельхозпредприятии.  

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики
Фото: instagram.com/missworld  

20-летняя минчанка стала Мисс Беларусь-2018. Что известно о красавице  

За обновлениями на странице белорусской красавицы в Instagram следят более 13 тысяч подписчиков. Не исключено, что поклонников у девушки намного больше.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости мира. Титул «Мисс мира-2018» завоевала представительница Мексики. Финал одного из самых престижных международных конкурсов красоты состоялся в китайском...
 
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