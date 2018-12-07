Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске

Новости Беларуси. Праздник зимы и спорта: в Минске прошел мастер-класс по фигурному катанию. В роли преподавателей – призеры международных конкурсов, а также чемпионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Прочувствовать атмосферу этого грациозного вида спорта мог каждый. Урок особенно понравился детям. Приобщают минчан к фигурному катанию в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в январе. Белорусская столица примет его впервые.





Юлия Навацкая, радиоведущая:

Хочется не только привлечь внимание к такому классному чемпионату, но и создать, наверное, эту атмосферу зимних видов спорта, дружного времяпрепровождения.





Отличные впечатления. Я первый раз пришла, и даже получила капучино. Вспомнила с детства какие-то фигурные приемы. Так что очень хорошо, всем советую прийти в следующую субботу в 12 часов.





Участники мастер-класса, лучше всех усвоившие фигурные па, получили в подарок пригласительные на чемпионат Европы и чашку горячего кофе.