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Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске
Новости Беларуси. Праздник зимы и спорта: в Минске прошел мастер-класс по фигурному катанию. В роли преподавателей – призеры международных конкурсов, а также чемпионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прочувствовать атмосферу этого грациозного вида спорта мог каждый. Урок особенно понравился детям. Приобщают минчан к фигурному катанию в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в январе. Белорусская столица примет его впервые.
Юлия Навацкая, радиоведущая:
Отличные впечатления. Я первый раз пришла, и даже получила капучино. Вспомнила с детства какие-то фигурные приемы. Так что очень хорошо, всем советую прийти в следующую субботу в 12 часов.
Участники мастер-класса, лучше всех усвоившие фигурные па, получили в подарок пригласительные на чемпионат Европы и чашку горячего кофе.
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Новости Беларуси. Праздник зимы и спорта: в Минске прошел мастер-класс по фигурному катанию. В роли преподавателей – призеры международных конкурсов, а также...
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