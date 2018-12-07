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«Мисс мира-2018». Белоруска Мария Василевич вошла в число самых красивых участниц планеты
Новости Беларуси. Самые яркие огни планеты сейчас зажглись в китайском городе Санья. Здесь завершается финал конкурса красоты «Мисс мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашу страну представляет Мария Василевич. Она вошла число самых красивых участниц конкурса красоты планетарного масштаба.
Участницы уже выступили в национальных костюмах. Далее у девушек финальный выход и дефиле в вечерних платьях. Напоминаем, что на конкурсе оценивается не только красота девушек, но и их таланты.
Итоги узнаем совсем скоро. Уже в понедельник 10 декабря Марию Василевич будем встречать в национальном аэропорту «Минск». В каком статусе – пока не станем загадывать.
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«Мисс мира-2018». Белоруска Мария Василевич вошла в число самых красивых участниц планеты
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Новости Беларуси. Самые яркие огни планеты сейчас зажглись в китайском городе Санья. Здесь завершается финал конкурса красоты «Мисс мира», сообщили в программе...
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