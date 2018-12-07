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Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт

08.12.2018 15:44 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Во французском Лионе уже проходит одно из самых ярких световых шоу в мире – «Праздник света», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт

Фестиваль включает в себя более 40 инсталляций, благодаря которым по всему городу распространяется волшебная атмосфера.

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт

Фоном для этих шоу служит местная архитектура: дома, театры, мэрия, церкви и мосты. «Праздник света» продлится все выходные.

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Франции. Во французском Лионе уже проходит одно из самых ярких световых шоу в мире – «Праздник света», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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