|
«Красивые дети»: фотографии Амаль Клуни с двойняшками растрогали соцсети
Новости США. В Нью-Йорке папарацци смогли запечатлеть Амаль Клуни с подросшими двойняшками.
Амаль и её муж Джордж не из тех людей, что прячут своих детей от чужих глаз, но вместе с тем супруги не заполняют соцсети их снимками. И вот недавно Клуни выходила из здания с Александром и Эллой на руках.
Малышей вспышки камер не напугали, они держали игрушечных медведей и спокойно смотрели по сторонам.
Поклонники звёздной пары отмечают, что дети похожи на своих родителей.
«Красивые дети! На Джорджа похожи!»,
«По-моему, Амаль уставшей выглядит»,
«Создаётся впечатление, что она шагает очень легко, а ведь на каблуках и с двумя детьми в руках».
Джордж и Амаль Клуни стали родителями полтора года назад – 6 июня 2017 года. Друзья Джорджа в шутку замечали, что у многих в кругу его общения дети уже в колледж пошли, а у Клуни всё только начинается.
Новости по теме
‡агрузка...
Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии
Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске
На воскресенье в Беларуси прогнозируются туман и гололедица
«Стартап года-2018»: идеи, которые реализовать легче, чем кажется
«Мисс мира-2018». Белоруска Мария Василевич вошла в число самых красивых участниц планеты
Шесть человек погибли из-за давки в ночном клубе в Италии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В Нью-Йорке папарацци смогли запечатлеть Амаль Клуни с подросшими двойняшками. Амаль и её муж Джордж не из тех людей, что прячут своих детей от чужих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)