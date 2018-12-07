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«Красивые дети»: фотографии Амаль Клуни с двойняшками растрогали соцсети

08.12.2018 15:36 — Разное | СТВ  
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Новости США. В Нью-Йорке папарацци смогли запечатлеть Амаль Клуни с подросшими двойняшками.  

Амаль и её муж Джордж не из тех людей, что прячут своих детей от чужих глаз, но вместе с тем супруги не заполняют соцсети их снимками. И вот недавно Клуни выходила из здания с Александром и Эллой на руках.  

«Красивые дети»: фотографии Амаль Клуни с двойняшками растрогали соцсети
Фото: Getty Images  

Малышей вспышки камер не напугали, они держали игрушечных медведей и спокойно смотрели по сторонам.  

Поклонники звёздной пары отмечают, что дети похожи на своих родителей.  

«Красивые дети! На Джорджа похожи!»,  

«По-моему, Амаль уставшей выглядит»,  

«Создаётся впечатление, что она шагает очень легко, а ведь на каблуках и с двумя детьми в руках».  

«Красивые дети»: фотографии Амаль Клуни с двойняшками растрогали соцсети
Фото: Getty Images  

Джордж и Амаль Клуни стали родителями полтора года назад – 6 июня 2017 года. Друзья Джорджа в шутку замечали, что у многих в кругу его общения дети уже в колледж пошли, а у Клуни всё только начинается. 

«У него достаточно нервных клеток, чтобы стать отцом» (здесь подробности).  
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Теги: Минск
 
 
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Новости США. В Нью-Йорке папарацци смогли запечатлеть Амаль Клуни с подросшими двойняшками.   Амаль и её муж Джордж не из тех людей, что прячут своих детей от чужих...
 
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