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Сбой ПО в литовских пунктах пропуска: очереди фур продолжают расти

08.12.2018 14:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сбои программного обеспечения в литовских пунктах пропуска привели к очередям на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о том, что у коллег из Евросоюза возникают технические сложности с оформлением транспорта, в Госпогранкомитет начала поступать еще 7 декабря.

Сбой ПО в литовских пунктах пропуска: очереди фур продолжают расти

Оперативные данные по всем пунктам пропуска неутешительные: от 40 до 360 фур стоят в очередях, которые только растут. Для перевозчиков сейчас лучше сделать выбор не в пользу литовского направления.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сбои программного обеспечения в литовских пунктах пропуска привели к очередям на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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