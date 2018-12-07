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В конкурсе фото от National Geographic победил снимок кладбища автомобилей. Посмотрите и на другие работы
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National Geographic подвёл
Эти машины на фотографии отозвали из-за скандала, который называют «Дизельгейтом». Компании-производители соврали об «экологичности» их автомобилей − оказалось, что они выбрасывают в атмосферу в десятки раз больше вредных газов, чем сообщали Audi и Volkswagen. Всего таких машин сделали около 11 миллионов, но из-за скандала мирового уровня компаниям пришлось признать свою вину и отозвать серию.
National Giographic опубликовал фотографии и других финалистов конкурса. Посмотрите на всю эту красоту.
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