Двое злоумышленников в Быховском районе убили женщину

В среду правоохранителям поступило сообщение о без вести пропавшей 89-летней жительнице деревни Ухлясть. Родственники запаниковали: на двери навесной замок и, как оказалось, уже несколько дней женщину никто не видел.

Когда замок вскрыли, выяснилось, что хозяйка была убита. Помимо прочих улик, оставленных преступниками, на полу нашли смятые клочки бумаги. На них – требования и угрозы, написанные от руки, так как бабушка была абсолютно глухой.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили двоих подозреваемых, жителей этой же деревни. К односельчанке неоднократно судимые за кражу мужчины пришли в поисках выпивки. Даже котенка в счет платы принесли. Да только, распив бутылку, не успокоились, и снова вернулись в дом пожилой женщины. Когда та дать денег отказалась, ее избили. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Ядвига РОКА.