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Интервью со старшим оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями ОВД райисполкома Русланом Горовцовым

08.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией

Замедляет экономическое развитие государства. Ослабляет демократические институты и принцип верховенства закона. Нарушает общественный порядок и разрушает доверие общества. Коррупция – понятие, известное каждому. О методах борьбы с реальным злом, мерах по предупреждению коррупционных проявлений и наказании виновных рассказал старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями ОВД райисполкома Руслан Горовцов.

Интервью со старшим оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями ОВД райисполкома Русланом Горовцовым

– Взял денежку в конверте, выписал «липовую» справку… Со взятками все понятно. А какие еще преступления относятся к коррупционным?

– Если в общем, то определение коррупции основывается на злоупотреблении властью ради личной выгоды. В перечень коррупционных преступлений входит 10 составов. Наиболее распространенные – хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, взяточничество, а также злоупотребление властью или служебными полномочиями и превышение власти или служебных полномочий.

– Коррупционные преступления свойственны для нашего района?

– В текущем году группа по борьбе с экономическими преступлениями выявила факты хищения путем злоупотребления полномочиями и дачи взятки, а также злоупотребление властью из корыстной заинтересованности. По видам экономической деятельности коррупционные преступления выявлены в сфере жилищно-коммунального хозяйства, торговли и агропромышленного комплекса.

К примеру, пресечена преступная деятельность должностного лица одного из быховских предприятий. В отношении него возбуждены четыре уголовных дела. Выполняя свои должностные обязанности, работник совершал хищение денежных средств, использовал подчиненных при строительстве дворовых построек на принадлежащем ему земельном участке.

– Какими методами боретесь с коррупционными проявлениями в обществе?

– Львиная доля всей профилактической работы отводится под выступления перед гражданами. Вот, к примеру, взяточничество. Человек, который решился дать взятку, несомненно, заинтересован в благополучном решении своих проблемных вопросов. Именно поэтому непросто выявить такое преступление. Есть и такие, кто считает, что вынужден дать взятку. Наша задача – призвать граждан не идти по этому пути, объяснить меры ответственности и рассказать о последствиях. Бороться с разрушительной силой помогают сознательные граждане, которые заявляют о преступных фактах.

Осуществляем мониторинги, устанавливаем факты неоприходования товарно-материальных ценностей, которые в последующем могут быть кем-то присвоены. Например, в сельхозпредприятии установили факт использования техники без постановки на бухгалтерский учет, тем самым предотвратив материальные потери.

– Часто ли сами граждане приходят «покаяться» в том, что дали взятку? Почему идут с повинной?

– В большинстве случаев это происходит, когда человек собрал крупную сумму, передал, кому «следовало», однако обещанного результата не получил. В любом случае напомню, что по закону взяткодатель и посредник, добровольно заявив о содеянном, освобождаются от ответственности.

Какие вопросы пытаются решить посредством подкупа наши земляки?

– В этом году один из водителей пытался дать взятку сотруднику ГАИ, чтобы избежать административной ответственности. Случается, дабы избежать наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, предлагают заплатить за подмену результатов анализа крови. Много случаев взяточничества связаны с трудоустройством. Представьте, мошенник взял деньги у мужчины, пообещав устроить на хорошую работу его дочь, и исчез. В одной организации работники давали взятки своему руководителю, чтобы не привлек к ответственности за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Цифра «МП»:

В 2018 году по линии экономической безопасности выявлено 16 преступлений, из них 7 коррупционных.

Беседовала Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией Замедляет экономическое развитие государства. Ослабляет демократические институты и принцип верховенства...
 
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