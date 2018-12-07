В ОАО «Обидовичи» прошла коллегия управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома

Сохранность техники и состояние отрасли животноводства. Именно этим вопросам была посвящена коллегия управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. На этот раз местом ее проведения стала территория ОАО «Обидовичи». Мероприятие прошло под руководством первого заместителя председателя райисполкома — начальника райсельхозпрода Александра Иваницкого.











Молочно-товарный комплекс «Селец». Здесь собрались руководители, главные инженеры, зоотехники и ветврачи сельхозорганизаций, специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районных служб. Цель — ознакомление с условиями содержания скота. Присутствующие сошлись во мнении: за буренками ухаживают на должном уровне, состояние доильного зала также удовлетворительное.

Безусловно, это заслуга работников названного МТК, в частности, заведующей молочно-товарным комплексом Галины Свиридовой. Смотри за буренками с подобным рвением на каждой ферме – и вопросов в сфере агропромышленного комплекса было бы на порядок меньше.

Говоря о качестве продукции, представитель холдинга ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» филиал Быховский отметила с хорошей стороны СК «Дуброва», ОАО «ПМК-85 Водстрой» и «Воронино».

Пока же общая оценка работы сельскохозяйственной отрасли на высокий балл не тянет. Это стало понятно из докладов, заслушанных на пленарном заседании коллегии.

Что имеем, не храним?

Постановка сельскохозяйственной техники на длительное хранение и наведение порядка на машинных дворах. Казалось бы, вопрос, который на сегодняшний день и возникать не должен. Сроки, отведенные на консервацию машин, задействованных в полевых работах, давно истекли. К сожалению, для ряда организаций регламент – не показатель. Все недостатки подтверждены слайдами презентации. Иначе как «хроникой халатности» ее не назовешь.

Зерноуборочные комбайны не очищены, нагрузка с ремней не снята. Это первое замечание, сделанное в ходе мониторинга специалистами. В аутсайдерах — ОАО «Новобыховский», «Быховский», «Быховрайагропромтехснаб», «ПМК-85 Водстрой» и СК «Дуброва».

Мойка, очистка, консервация, герметизация – таков алгоритм действий специалистов, отправляющих почвообрабатывающую технику на длительное хранение. Все пункты в теории давно известны заинтересованным. На практике же лишь в ОАО «Володарский» и «Воронино» они все выполнены на «отлично».

Документация — вещь необходимая в любой работе. Впрочем, у инженеров ОАО «Новобыховский» и «Быховский» на этот счет, видимо, иное мнение. При проверке специалисты названных хозяйств не сумели показать акты постановки техники, журналы проверок технического состояния, постановки и приема в эксплуатацию машин. Нет и приказов о подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам в 2019 году.

Наведение порядка на площадках для хранения металлолома и обозначение техники фарами и световозвращающими элементами – ряд хозяйств недоработал и в этих моментах.

На какие только выдумки не идут работники! На машинном дворе СПФ «Лудчицы» в качестве подпорки под технику, ожидающую ремонта, установили деревянные колодки. «Изобретение», мягко говоря, ненадежное. А это уже нарушение техники безопасности. Как бы беды не было!

Молочно-мясной вопрос

Дальше – больше. Негатив мехдворов на экране сменился кадрами непрезентабельных ферм. В отрасли животноводства как в ноябре, так и за одиннадцать месяцев текущего года наметились свои антилидеры.

Январь – ноябрь – стали непростыми месяцами для сельхозорганизаций. Производство молока упало к уровню прошлого года. Лишь в СК «Дуброва» в предпоследнем месяце 2018-го удалось выправить ситуацию – здесь достигли роста производства на уровне 101%.

Отсюда и падение по реализации продукта. В ноябре с «плюсом» снова сработал только СК «Дуброва».

Продуктивность молочного стада – очередной больной вопрос для всего агропромышленного комплекса района. Особенно остро он стоит в ОАО «ПМК-85 Водстрой», «Обидовичи», «Быховский», «Володарский», СПФ «Лудчицы».

Причины снижения молочного потока банальны. Основная – скот просто недокормлен. На комплексах «Лудчицы», «Володарск», «Обидовичи», «Городец» буренки питаются лишь раз в день. В ряде ферм, как говорится, рукой махнули на антимаститную программу. Исключение здесь составляют, пожалуй, лишь МТК «Селец» и ряд ферм, принадлежащих ОАО «Володарский».

Численность крупного рогатого скота снижается. Более или менее стабильна ситуация с поголовьем молочных коров. Последнюю статистику портит лишь ОАО «Обидовичи». Там все же «сминусовали» по молочным буренкам.

Цифра среднесуточного привеса КРС на выращивании и откормке по району не радует. А на МТФ «Искань» и ферме «Обидовичи» даже умудрились допустить отвес. Причины – некачественное содержание молодняка.

71 теленок – именно столько голов недополучил район за ноябрь из-за абортирования, мертворождения и выбытия стельных животных.

«В списках не значатся»

Эффективность осеменения также оставляет желать лучшего.

В чем «плюсует» район, так это в вопросах выбытия. И эта статистика отнюдь не оптимистичная. За одиннадцать месяцев процент выбытия больше, чем в прошлом году. Самое печальное — лишаемся новотельного скота.

Допустимый уровень по падежу в ноябре превысили сразу семь хозяйств. «Лидирует» в «турнирной таблице» ОАО «Володарский» (23% к приплоду). Причины падежа – различные болезни. Вот только в ряде случаев вина всецело лежит на специалистах сельхозорганизаций. Налицо халатное отношение к своей работе.

Велась речь и об идентификации животных – не нужно забывать об их учете. Сегодня этот вопрос на особом контроле – закон того требует. Если чип потерян, в течение 14 дней следует заказать его дубликат.

Недочеты в работе озвучены. А значит, заинтересованным есть над чем не просто задуматься — потрудиться. А за их работу понесет ответственность именно руководитель. И спрос будет жестким. Это подчеркнул, подводя итоги коллегии, первый заместитель председателя райисполкома Александр Иваницкий.

Алеся МУХАЧЕВА.