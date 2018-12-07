В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)

Во время праздника «Ёлочка, зажгись!» одновременно с огнями на главной городской ёлке зажглась и огромная световая фигура в виде новогоднего подарка.

Яркий светящийся куб, в который можно зайти и сфотографироваться, занял свое место в левой части центральной площади .









Это место быстро стало импровизированной фотозоной центральной части Сморгони.

















Отметим, что сморгонцы положительно отнеслись к тому, что в нашем городе в преддверии Нового года появляются новые тематические декорации.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.