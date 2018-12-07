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В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)

08.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Во время праздника «Ёлочка, зажгись!» одновременно с огнями на главной городской ёлке зажглась и огромная световая фигура в виде новогоднего подарка.

Яркий светящийся куб, в который можно зайти и сфотографироваться, занял свое место в левой части центральной площади.

В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)

В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)

Это место быстро стало импровизированной фотозоной центральной части Сморгони.

В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)

В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)

В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)

В Сморгони на центральной площади установили и зажги световую фигуру в виде огромного новогоднего подарка (ФОТОФАКТ)

Отметим, что сморгонцы положительно отнеслись к тому, что в нашем городе в преддверии Нового года появляются новые тематические декорации.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Во время праздника «Ёлочка, зажгись!» одновременно с огнями на главной городской ёлке зажглась и огромная световая фигура в виде новогоднего подарка.
 
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