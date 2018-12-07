Что говорили сморгонцы на празднике, по случаю зажжения главной городской ёлки? (БЛИЦ-ОПРОС)

В субботу, 8 декабря, во всех районах Гродненской области ровно в 17.30 зажгли огни на главных елках.

В Сморгони это мероприятие прошло во время праздника «Ёлочка,зажгись!» . В этот вечер мы узнали у сморгонцев, как они относятся к такому формату начала празднования новогодних праздников. Что у нас вышло – читайте в нашем блиц-опросе.

Александр:





- Классная идея: собраться вместе всем городом накануне Нового года. Скоро праздник, поэтому нужно создавать себе праздничное настроение. Говоря об уходящем 2018-м годе, скажу коротко: для меня он был хорошим.

Председатель Районного Совета депутатов Иван РОМАНОВИЧ:





- Такие мероприятия нужны нашему городу. Когда столько много людей собирается вместе, то и праздник веселее отмечать. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Хоть до Нового года еще есть время, но мы уже готовимся к этому.

Заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий БЫЧКО:





- Мы (Гродненская область) первые в стране, кто зажигает новогодние ёлки сегодня. Я думаю, это начало хорошей традиции. Праздник создается общими усилиями: у работников культуры свои идеи, у коммунальников – свои, а у представителей власти – свои. Мы прислушиваемся к каждому.

Полина и Любовь:





- Мне очень понравилась наша ёлка. Большие шары, огоньки на ней – все это приближает новогоднее настроение. - Мы пришли сюда с друзьями, так как не хотелось пропустить такое событие, как зажжение главной новогодней ёлки города.

Елена (в центре):





- Символ 2019 года – желтая свинья. Все, что мы здесь реализуем, все это мы сделали своими руками. Во время своей работы мы вкладывали в наши подделки много энергии и сил. Поэтому думаем, что тот, кто купит у нас небольшой сувенир, будет очень богат на любовь и хорошее настроение в следующем году.

Регина:





- Пришла на праздник с мужем. Здорово, что всем городом отмечаем этот праздник.

Андрей:





- Хочется со всеми сморгонцами разделить радость этого праздника. Сегодня вместе зажгли главную городскую ёлку, а это значит, что уже совсем скоро вместе встретим Новый Год.

Виктор:





- Прекрасное настроение. В Сморгони – самая красивая новогодняя ёлка! Радует, что каждый год в нашем городе в преддверии рождественских и новогодних праздников появляется что-то новое.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.