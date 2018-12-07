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С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку
08.12.2018 — Разное | Светлы шлях
8 декабря в 17.30 во всех районах Гродненской области зажгли огни на главных елках.
В Сморгони это мероприятие прошло на центральной площади, куда пришли сморгонцы и гости города, чтобы вместе разделить радость во время праздника «Ёлочка, зажгись!», подготовленного артистами центра культуры.
В этот вечер сморгонцев объединил не только праздник, который запускает в нашем районе целую череду новогодних мероприятий, но и веселый хоровод у новогодней красавицы.
От имени Сморгонского райисполкома и районного Совета депутатов сморгонцев поздравил с праздником глава депутатского корпуса Иван РОМАНОВИЧ
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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8 декабря в 17.30 во всех районах Гродненской области зажгли огни на главных елках.
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