ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

08.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
8 декабря в 17.30 во всех районах Гродненской области зажгли огни на главных елках.

В Сморгони это мероприятие прошло на центральной площади, куда пришли сморгонцы и гости города, чтобы вместе разделить радость во время праздника «Ёлочка, зажгись!», подготовленного артистами центра культуры.

В этот вечер сморгонцев объединил не только праздник, который запускает в нашем районе целую череду новогодних мероприятий, но и веселый хоровод у новогодней красавицы.

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

От имени Сморгонского райисполкома и районного Совета депутатов сморгонцев поздравил с праздником глава депутатского корпуса Иван РОМАНОВИЧ

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря в 17.30 во всех районах Гродненской области зажгли огни на главных елках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика