С хороводом, песнями и улыбками на лицах. В Сморгони зажгли главную городскую ёлку

8 декабря в 17.30 во всех районах Гродненской области зажгли огни на главных елках.

В Сморгони это мероприятие прошло на центральной площади, куда пришли сморгонцы и гости города, чтобы вместе разделить радость во время праздника «Ёлочка, зажгись!», подготовленного артистами центра культуры.

В этот вечер сморгонцев объединил не только праздник, который запускает в нашем районе целую череду новогодних мероприятий, но и веселый хоровод у новогодней красавицы.

















От имени Сморгонского райисполкома и районного Совета депутатов сморгонцев поздравил с праздником глава депутатского корпуса Иван РОМАНОВИЧ





































































Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.