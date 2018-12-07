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«Мисс мира — 2018» стала мексиканка

08.12.2018 19:24 — Разное | Партизан  
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Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 как «Мисс мира Европа».

«Мисс мира — 2018» стала мексиканка
Представительницы пяти регионов (слева направо): Беларусь/Европа, Мексика/Америка, Уганда/Африка, Ямайка/Карибы, Таиланд/Азия и Океания. Фото: instagram.com/missworld
Корону и титул «Мисс мира — 2018» получила Ванесса Понсе де Леон из Мексики.

Белоруска Мария Василевич получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе, пишет LADY.TUT.BY.


Ванесса Понсе де Леон из Мексики

Конкурс проходил на китайском острове Хайнань в городе Санья. Он стартовал 9 ноября. В течение почти месяца девушки проходили различные испытания под наблюдением жюри. Судьи выбирали победительниц в номинациях «Мисс топ-модель», «Мисс спорт», «Мисс талант», «Мисс благотворительность», «Мисс мультимедиа», «Мисс танец мира», «Мисс интеллект», а также в конкурсе на лучшее интервью. Всего в «Мисс мира — 2018» приняли участие девушки из 118 стран.
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В финальном шоу участницы исполнили танцы народов мира, показали творческие номера и продемонстрировали вечерние платья.


Мария Василевич 

Мария Василевич вышла на сцену в наряде из глиттерной ткани, которая при сценическом освещении меняет оттенки — от бирюзового к синему. Дизайн платья разрабатывала Юлия Латушкина, в основе образа белорусской участницы — ассоциация его с реками и озерами нашей страны. В финале Мария Василевич вместе с девушками из Таиланда, Мексики, Уганды и Ямайки отвечала на вопросы жюри.

«Мисс мира» — старейший и престижнейший конкурс красоты — проводится с 1951 года. В 2014 году организаторы конкурса приняли решение отменить дефиле в купальниках. В последние годы конкурс делает акцент на идею «красоты с целью», уделяя большое внимание благотворительным проектам конкурсанток.

Победительница «Мисс мира — 2018» получит денежный приз, но по условиям контракта отдаст его на благотворительность. Ей также достанется корона, оплата квартиры на год в Лондоне и обязанность принимать участие в благотворительных акциях до следующего конкурса.

Трансляцию финального шоу можно посмотреть сегодня (8 декабря) в 23.00 на канале ОНТ.


 
 
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Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 как «Мисс мира Европа».
 
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