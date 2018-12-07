Проголосовал, как ему говорили, но взятку экс-чиновник ФИФА так и не получил

tribuna.com. Об этом сообщает

Голосование проходило в 2010 году. Помимо России, на проведение турнира претендовали Англия, а также совместные заявки Голландии с Бельгией и Португалии с Испанией.





Гватемалец рассказал в суде, что ему предлагали сотни тысяч долларов за нужный голос. Сальгеро несколько раз встречался с неназванным человеком для обсуждения подкупа. Взятку чиновнику должен был передать наличными человек из Италии.









Сальгеро рассказал, что проголосовал, как ему говорили, но взятку он так и не получил. Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки.















