﻿ Проголосовал, как ему говорили, но взятку экс-чиновник ФИФА так и не получил. 21.by
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Проголосовал, как ему говорили, но взятку экс-чиновник ФИФА так и не получил

08.12.2018 18:29 — Разное | Партизан  
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Экс-чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018.

Об этом сообщает tribuna.com.
Голосование проходило в 2010 году. Помимо России, на проведение турнира претендовали Англия, а также совместные заявки Голландии с Бельгией и Португалии с Испанией.

Гватемалец рассказал в суде, что ему предлагали сотни тысяч долларов за нужный голос. Сальгеро несколько раз встречался с неназванным человеком для обсуждения подкупа. Взятку чиновнику должен был передать наличными человек из Италии.


Сальгеро рассказал, что проголосовал, как ему говорили, но взятку он так и не получил. Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки.





 
 
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Экс-чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018.
 
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