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Из-за ДТП под Воложином, лишают лицензии транспортную компанию

08.12.2018 18:17 — Разное | Партизан  
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Автоперевозчика из Гродно, которому принадлежал микроавтобус, врезавшийся в бетонное ограждение на М6, могут лишить лицензии.

Напомним, что 18 октября нынешнего года произошел трагический инцидент в Воложинском районе. На автодороге Минск - Гродно микроавтобус Mercedes врезался в бетонное ограждение, пишет abw.by. Погибло 2 человека, пострадало 14. Маршрутка принадлежала гродненскому ИП. 46-летний водитель не учел складывающуюся дорожную обстановку и не справился с управлением. В отношении него возбуждено уголовное дело. За водителем и без того числилось более 130 нарушений по линии ГАИ. За последние два года — более 30. Из них 27 — нарушение скоростного режима. За повторное превышение скорости водителя дважды лишали права управления транспортными средствами.


46-летний ипэшник из Гродно Михаил выполнял междугородные автоперевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Техническое состояние авто и предрейсовый медосмотр у перевозчика проверяли на гродненском частном предприятии «АмигосТранс». В день, когда произошла авария, водителя допустили к работе в 6.48.
Как сообщили в филиале Транспортной инспекции по Гродненской области, направлены документы о лишении лицензии на пассажирские перевозки в Министерство транспорта и коммуникаций. Лицензии может лишиться и гродненское ЧТУП "Амигос Транс", которое формально осуществляло медицинский контроль перед выездом на линию водителей индивидуального предпринимателя, которые под видом регулярных перевозок выполняли и так называемые "левые" рейсы, как стало предварительно известно, пишет "Гродненская правда".

В Министерстве транспорта и коммуникаций считают, что решить проблему регулярных ДТП с участием маршруток можно путем ужесточения ответственности перевозчиков за несоблюдение требований безопасности.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Автоперевозчика из Гродно, которому принадлежал микроавтобус, врезавшийся в бетонное ограждение на М6, могут лишить лицензии.
 
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