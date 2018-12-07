Из-за ДТП под Воложином, лишают лицензии транспортную компанию









46-летний ипэшник из Гродно Михаил выполнял междугородные автоперевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Техническое состояние авто и предрейсовый медосмотр у перевозчика проверяли на гродненском частном предприятии «АмигосТранс». В день, когда произошла авария, водителя допустили к работе в 6.48.

Как сообщили в филиале Транспортной инспекции по Гродненской области, направлены документы о лишении лицензии на пассажирские перевозки в Министерство транспорта и коммуникаций. Лицензии может лишиться и гродненское ЧТУП "Амигос Транс", которое формально осуществляло медицинский контроль перед выездом на линию водителей индивидуального предпринимателя, которые под видом регулярных перевозок выполняли и так называемые "левые" рейсы, как стало предварительно известно, пишет "Гродненская правда".





В Министерстве транспорта и коммуникаций считают, что решить проблему регулярных ДТП с участием маршруток можно путем ужесточения ответственности перевозчиков за несоблюдение требований безопасности.