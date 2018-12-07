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Впервые в истории белоруска вошла в топ-5 конкурса "Мисс Мира"

08.12.2018 18:47 — Разное | Интерфакс  
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8 декабря в китайском городе Санья прошел финал Международного конкурса красоты "Мисс Мира-2018". За корону и почетные титулы сражались девушки из 118 государств.  

Нашу страну представляла победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич. Впервые в истории белорусская девушка вошла в ТОП-5 престижного конкурса красоты и стала "Мисс Мира Европа-2018". 

Корону "Мисс Мира-2018" и титул "Мисс Мира Америка" завоевала мексиканка Ванесса Понсе де Леон. 

Первой вице-мисс стала Николин Пичапа из Тайланда, она же получила титул "Мисс Мира Азия и Океания".  

В ТОП-5 также оказались девушка из Уганды и Ямайки. Их наградили титулами "Мисс Мира Африка" и "Мисс Мира Карибы". 

Впервые в истории белоруска вошла в топ-5 конкурса "Мисс Мира"

Международный конкурс красоты "Мисс Мира-2018" длился месяц.  На протяжении всего соревнования наша соотечественница Мария Василевич демонстрировала прекрасные результаты. Она вошла в ТОП-30 лучших моделей мира и была названа одной из самых спортивных на конкурсе. Также постановщики шоу обратили внимание на национальный белорусский танец и пригласили Марию сольно исполнить его в гала-финале. 

Телеверсию конкурса можно будет посмотреть сегодня в 23:00 на телеканале ОНТ. 

Мария Василевич прилетает на родину 10 декабря  в 17:20, поэтому все, кто хочет поздравить ее с успехом, может встретить ее в минском аэропорту. 

По информации пресс-службы Национальной школы красоты.

 
 
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8 декабря в китайском городе Санья прошел финал Международного конкурса красоты "Мисс Мира-2018". За корону и почетные титулы сражались девушки из 118 государств.  ...
 
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