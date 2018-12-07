8 декабря в китайском городе Санья прошел финал Международного конкурса красоты "Мисс Мира-2018". За корону и почетные титулы сражались девушки из 118 государств.

Нашу страну представляла победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич. Впервые в истории белорусская девушка вошла в ТОП-5 престижного конкурса красоты и стала "Мисс Мира Европа-2018".

Корону "Мисс Мира-2018" и титул "Мисс Мира Америка" завоевала мексиканка Ванесса Понсе де Леон.

Первой вице-мисс стала Николин Пичапа из Тайланда, она же получила титул "Мисс Мира Азия и Океания".

В ТОП-5 также оказались девушка из Уганды и Ямайки. Их наградили титулами "Мисс Мира Африка" и "Мисс Мира Карибы".





Международный конкурс красоты "Мисс Мира-2018" длился месяц. На протяжении всего соревнования наша соотечественница Мария Василевич демонстрировала прекрасные результаты. Она вошла в ТОП-30 лучших моделей мира и была названа одной из самых спортивных на конкурсе. Также постановщики шоу обратили внимание на национальный белорусский танец и пригласили Марию сольно исполнить его в гала-финале.

Телеверсию конкурса можно будет посмотреть сегодня в 23:00 на телеканале ОНТ.

Мария Василевич прилетает на родину 10 декабря в 17:20, поэтому все, кто хочет поздравить ее с успехом, может встретить ее в минском аэропорту.

По информации пресс-службы Национальной школы красоты.