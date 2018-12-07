Съезд "Единой России" в субботу принял решение о ротации в Высшем Совете партии.

Совет покинули 15 человек, пришли 14 новых.

Среди них губернаторы: Дмитрий Азаров (Самарская область), Анатолий Артамонов (Калужская область), Игорь Васильев (Кировская область), Антон Дрозденко (Ленинградская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Николай Любимов (Рязанская область), Максим Решетников (Пермский край), Сергей Цивилев (Кемеровская область) и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В Высший Совет вошли также министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава министерства науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент Общероссийской общественной организации инвалидов Александр Неумывайкин, советник генерального директора Госкорпорации по космической деятельности Сергей Попов, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Из состава Высшего Совета выведены: спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова, член Совета директоров АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева Александр Ткачев, экс-глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, гендиректор хоккейного клуба "Динамо" Валерий Шанцев, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и ряд других членов.

На 26 процентов обновился состав президиума Генерального совета (ПГС) партии.

Согласно Уставу, ежегодная ротация должна составлять не менее 15%.

В частности, в состав ПГС вошли депутаты Госдумы Александр Козловский, Артем Туров, Александр Хинштейн, Александр Якубовский, сенатор Андрей Климов, а также секретари региональных отделений - сенатор Алексей Синицын (Кемеровская область), депутаты Госдумы Александр Грибов (Ярославская область) и Денис Москвин (Нижегородская область); председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов; секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии Вячеслав Макаров.

По итогам закрытого голосования делегаты утвердили протокол по избранию членов Генерального совета партии; его состав обновился на 40%. Более трети его новых членов - секретари первичных и местных отделений партии.

Из действующего состава выведены 68 человек, введены - 72 человека. Из них 21 "единоросс" представляет первичные отделения партии, четыре - местные. Общая численность Генсовета - 170 человек.