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Белорусские мясо и молокоперерабатывающие предприятия "кинули" на 1,5 миллиона долларов
08.12.2018 19:22 — Разное | Ежедневник
Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества.
Как сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры, пишет
"Сейчас мы проводим прокурорскую проверку и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел по этому поводу", - подчеркнул он.
"Вот как можно оценить действия этого руководителя? - задал риторический вопрос руководитель надзорного ведомства. - Мы сможем это сделать только в рамках уголовного дела". Чуть позже уже на самом совещании Александр Конюк уточнил, что молочный завод поставил свою продукцию в Санкт-Петербург в адрес структуры, до этого признанной банкротом. По его словам, нанесенный ущерб оценивается в размере 500 тыс. долларов. Генпрокурор добавил, что на мошенническую схему с поставками этой же санкт-петербургской структуре, как выяснилось, оказались завязаны и некоторые другие белорусские мясо- и молокоперерабатывающие предприятия. Общий размер ущерба составил 1,5 млн долларов.
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Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки...
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