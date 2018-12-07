С 9 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

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сообщили

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 9 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки, ДТ — 1 рубль 53 копейки.— рассказали в «Белнефтехиме». —Это двадцать шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 25 ноября: бензин (кроме АИ-92) и дизтопливо подорожали на 1 копейку.