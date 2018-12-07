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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали вторую победу со старта чемпионата Единой лиги ВТБ

08.12.2018 19:56 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» одержали вторую победу со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В домашнем поединке минчане обыграли соседа по подвалу турнирной таблицы рижский ВЭФ.

«Цмокі-Мінск» — ВЭФ — 91:84 (19:26, 23:13, 30:18, 19:27).

«Цмокі-Мiнск»: Саддлер (16 очков + 4 паса), Тростинецкий (19 очков + 5 подборов), Семенюк (13 очков + 7 подборов), Сарикопулос (11 очков + 8 подборов + 4 паса), Кудрявцев (9 очков+ 3 подбора), Ситник (3 очка), Мещеряков (7 очков), Лютыч, Муди (7 очков + 7 пасов), Полещук (6 очков).

Самым результативным в составе «драконов» стал Алексей Тростинецкий (19 очков).

Это вторая победа минчан в 8 матчах со старта чемпионата Единой лиги ВТБ. «Драконы» занимают предпоследнее место среди 14 клубов, опережая лишь ВЭФ, который одержал 2 победы в 10 поединках.


Фото: vtb-league.com
 
 
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» одержали вторую победу со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В домашнем поединке минчане обыграли соседа по подвалу...
 
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