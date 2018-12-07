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Новый год уже в пути. Жители Вороново и их гости о праздничном мероприятии (Дополняется)

08.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Новый год уже в пути. Жители Вороново и их гости о праздничном мероприятии (Дополняется)

Новый год уже в пути. Жители Вороново и их гости о праздничном мероприятии (Дополняется)

Мая и Людмила Ивановна Войшнисы:

— Узнали про открытие новогодних праздников и пришли вместе с мамой. Все очень понравилось, отличная атмосфера. Мы получили огромное удовольствие. Всех с наступающим Новым годом!

 

 

 

 

Маргарита Сарело и Виктория Чернова, подруги:

— Новый 2019-й год уже совсем скоро. Рады, что в нашем Вороново зажглась красивая яркая елочка. Ее открыл классный Дед Мороз. Будем надеться, что в Новом году нам повезет. Желаем всем удачи.

Валерий Волынец:

— Хорошо, что в этом году заранее организовали елку. Посмотреть на огоньки пришли вместе с детьми.  Надеемся, что следующий год будет намного лучше.

Новый год уже в пути. Жители Вороново и их гости о праздничном мероприятии (Дополняется)

Ксения Коминская:

— Я прочитала в «Воранаўскай газеце», что в этом году у нас поставят каркасную елку из 260 елей. В итоге получилось очень красиво. Елка высокая, густая, нарядная, с новой иллюминацией.  А на мероприятии было очень весело, несмотря на дождливую погоду. Будем надеяться, что снежком нас побалует новогодняя ночь.

 

 

 

 

Новый год уже в пути. Жители Вороново и их гости о праздничном мероприятии (Дополняется)

Нумон Фарходов, гость из Узбекистана:

— Мы вышли с друзьями полюбоваться. Очень красивая елка, гостеприимный город. С наступающим праздником Рождества!

 
 
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Мая и Людмила Ивановна Войшнисы: — Узнали про открытие новогодних праздников и пришли вместе с мамой. Все очень понравилось, отличная атмосфера. Мы получили...
 
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