Новый год уже в пути. Жители Вороново и их гости о праздничном мероприятии (Дополняется)





Мая и Людмила Ивановна Войшнисы:

— Узнали про открытие новогодних праздников и пришли вместе с мамой. Все очень понравилось, отличная атмосфера. Мы получили огромное удовольствие. Всех с наступающим Новым годом!

Маргарита Сарело и Виктория Чернова, подруги:

— Новый 2019-й год уже совсем скоро. Рады, что в нашем Вороново зажглась красивая яркая елочка. Ее открыл классный Дед Мороз. Будем надеться, что в Новом году нам повезет. Желаем всем удачи.

Валерий Волынец:

— Хорошо, что в этом году заранее организовали елку. Посмотреть на огоньки пришли вместе с детьми. Надеемся, что следующий год будет намного лучше.

Ксения Коминская:

— Я прочитала в «Воранаўскай газеце», что в этом году у нас поставят каркасную елку из 260 елей. В итоге получилось очень красиво. Елка высокая, густая, нарядная, с новой иллюминацией. А на мероприятии было очень весело, несмотря на дождливую погоду. Будем надеяться, что снежком нас побалует новогодняя ночь.

Нумон Фарходов, гость из Узбекистана:

— Мы вышли с друзьями полюбоваться. Очень красивая елка, гостеприимный город. С наступающим праздником Рождества!