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Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)

08.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)

С самого утра субботний день не задался. Дождливая погода совсем не ассоциировалась с предвкушением наступления Нового года. Но декабрь постоянно дарит сюрпризы. Ближе к вечеру он сменил гнев на милость. «Улыбнувшись», собрал у главной елки района вороновцев и их гостей.

Новогоднего чуда в первую очередь ждут ребятишки. Наверняка, поэтому на городскую площадь они поспешили со своими родителями, бабушками. Они с удовольствием пританцовывали под знакомые хороводные мотивы. И воспользовавшись тем, что выпавший вчера снег еще не растаял до конца, перебрасывались снежками. Когда холодная погода «кусала» за ноги, руки, щеки, угощались горячим чаем, который тут же предлагали на городской площади работники Вороноского филиала облпотребобщества. Детские шалости прервало праздничное представление. 


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)

— Сегодня мы находимся в преддверии Нового года. Время, когда запах елей и мандарин возвращает в детство нас, взрослых, а детишки с нетерпением ждут чуда, — открыла мероприятие заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик. — Желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись как можно скорее. Благополучия, добра и мира в ваших семьях!


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)

Эстафету поздравлений подхватили сказочные герои. У нарядной елки Старый год (Илья Пресный) прощался со взрослыми и детворой. И передавал права правления Новому (Денису Филону). А Дед Мороз (Алексей Бурч) и Снегурочка (Виктория Дорда) по традиции зажгли огоньки на елочке. Дедушка, чтобы порадовать ребятишек, позвал двенадцать сказочных героев. И вскоре все вместе закружились в так любимых детворой хороводах. Прощаясь, сказочные герои зажгли огни от елки района, чтобы поделиться ощущениями предновогоднего праздника во всех уголках района. И чтобы зажечь ели в центрах сельских советов.


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)

 


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)
Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)

 


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)


Вороновщина присоединилась к областной акции «Новогодние огни». Главная елка на центральной площади Вороново засверкала в 17.30. Зажженные от нее праздничные огоньки уехали во все уголки района (Дополняется)

 
 
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С самого утра субботний день не задался. Дождливая погода совсем не ассоциировалась с предвкушением наступления Нового года. Но декабрь постоянно дарит сюрпризы....
 
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