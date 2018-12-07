С какими аргументами брестское «Динамо» идет в CAS по делу Савицкого?

Скандальное дело с трансфером лучшего снайпера чемпионата Беларуси Павла Савицкого докатилось до Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Брестское «Динамо», несмотря на вердикт футбольного арбитража АБФФ, наотрез отказывается платить «Неману» компенсацию за форварда сборной Беларуси и решило отстаивать свою правду в международных инстанциях.



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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев, в недавнем интервью Брест, дал большое интервью">TUT.BY объясняя нежелание платить за Савицкого, указал на прокол чиновников АБФФ.

— Мы с уважением относимся к руководству, клубу, городу Гродно, но не собираемся ничего платить за Савицкого. Убеждены, что правда за нами. Случился прокол чиновников федерации. Они не хотят признать свою вину. Мы намерены отстаивать свою правоту во всевозможных инстанциях, — сказал Зайцев.

Федерация футбола довольно подробно объяснила , чем мотивировала свое решение. Так с какими аргументами брестское «Динамо» идет в CAS? Разобраться в них SPORT.TUT.BY помог представляющий интересы клуба Дмитрий Семашко — адвокат Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». Он возглавляет группу международного арбитража, обучался в Washington College of Law (США), стажировался в США, более 10 лет практики в сфере разрешения споров в Республике Беларусь.

Подчеркнем, что изложенные ниже доводы — это позиция именно брестского клуба.

В Бресте утверждают, что «Неман» не предложил Савицкому контракт, а сделал лишь формальное предложение

28 декабря 2017 года брестское «Динамо» заключило с Павлом Савицким срочный трудовой договор — контракт сроком на три года. Предыдущий трудовой договор был заключен Савицким с «Неманом» сроком на 10 месяцев и был прекращен 28 декабря 2017 года в связи с истечением срока действия.

Дмитрий Семашко: Окончание действия контракта означает, что Савицкий заключил с ФК «Динамо-Брест» контракт в статусе свободного агента. Так подсказывает здравая логика, Трудовой кодекс Республики Беларусь, регламентирующие документы УЕФА и ФИФА. Но… Есть один документ, который преподносится выше других — это регламент АБФФ (пункты которого зачастую противоречат друг другу, и это уже давно не вызывает удивления у футбольной общественности). Согласно одному из пунктов этого регламента, руководство ФК «Неман» приняло решение взыскать деньги с «Динамо-Брест».

Почему же в Бресте уверены, что предложение «Немана» было формальным?

Дмитрий Семашко: 7 сентября 2017 года руководство ФК «Неман» сделало предложение Павлу Савицкому о заключении нового трудового договора. Правильнее будет сказать, сделало формальное предложение в формате уведомления с прямой цитатой из пункта в регламенте АБФФ, который дает основание на получение компенсации за подготовку футболиста. Формальность этого уведомления напрямую наталкивает на мысль о нежелании сохранить футболиста в составе клуба, а лишь о намерении получить компенсационные выплаты.



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Вот цитата из регламента АБФФ: «если профессиональный футбольный клуб предлагает футболисту-профессионалу до окончания спортивного сезона, в котором он достигает возраста 23 лет, заключить новый контракт на аналогичных или улучшенных финансовых условиях».

А вот цитата из уведомления, которое получил Павел Савицкий без каких-либо комментариев со стороны руководства ФК «Неман»: «Ставим Вас в известность о желании продлить с Вами трудовые отношения, основанные на срочном трудовом договоре, и заключить новый срочный трудовой договор на аналогичных или улучшенных условиях».

Как толковать предложение, содержащее слово «или»? Так на аналогичных или все-таки улучшенных?

Теперь стоит обратиться к тому, как это уведомление трактуют в ФИФА и УЕФА. А эти организации предусмотрели положение, согласно которому компенсация за подготовку футболиста НЕ выплачивается, если предыдущий клуб не предложил игроку контракт.

Для получения компенсации должны быть соблюдены 4 условия:

1) контракт предложен в письменной форме;

2) путем направления по зарегистрированному почтовому адресу;

3) не позднее 60 дней до истечения срока действующего контракта;

4) условия контракта должны быть как минимум эквивалентны действующему.

Из практики CAS (Спортивный арбитражный суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS, фр. Tribunal Arbitral du Sport, TAS) — международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту) следует, что «старый» клуб должен подтвердить интерес и намерения удержать игрока и заключить новый контракт (игроку должен быть предложен новый письменный контракт, содержащий «цифры» и «буквы» для того, чтобы игрок понимал, что же это за контракт и что означает фраза «на аналогичных или улучшенных условиях»).

Предоставляя такой контракт (а не уведомление о желании его заключить), клуб заявляет, что на самом деле заинтересован в том, чтобы сохранить игрока в составе клуба.

В то же время формальное предложение о продлении сотрудничества без реальных планов (цифр и конкретики) на игрока в спортивном будущем с целью получения компенсации является нарушением принципа добросовестности, который не чужд и белорусскому законодательству.

Вывод напрашивается сам по себе: раз контракт не был предложен в письменном виде, то и претензии по поводу компенсационных выплат стоит считать неправомерными.

ФК «Динамо-Брест» считает, что сумма компенсации является завышенной и рассчитана не по формуле ФИФА и УЕФА

Дмитрий Семашко: Футбольная общественность (или футбольная семья — таких формулировок придерживается АБФФ) всегда ревностно относится к тому, чтобы компенсационные выплаты поступали в детские школы, которые воспитали спортсменов. Но есть практики ФИФА и CAS, на которые нужно обратить внимание в связи с «делом Савицкого».

В первую очередь, это момент, когда игрок завершил тренировочную подготовку (это влияет на период расчета компенсации). Имеет значение, что игрок уже созрел как «звезда», играет в основе, забивает, отдает, вызывается в сборную.

Помните, как поется в песне группы «Сплин»: «Не выдвигался на „Оскар“, французам не забивал». Так вот — Савицкий может похвастаться и капитанством, и вызовами в сборную, и мячом, забитым французам.

Например, CAS устанавливал, что игрок завершил свою подготовку в случаях, если не только подписал профессиональный контракт, но и регулярно играл в основе, признавался «выдающимся талантом», «капитанил».

Есть еще одно решение, которое не комментирует АБФФ. Это сумма компенсационной выплаты. Мы считаем, что расчет этой выплаты также противоречит практикам ФИФА и УЕФА и является завышенным.

По регламенту АБФФ расчет затрат на подготовку футболиста сводится к сумме выплаченной заработной платы за период не более 5 лет, помноженный на коэффициент в зависимости от лиги клуба, и больше подходит на компенсацию «отпускающему» клубу всех затрат, связанных с заработной платой футболиста плюс «коэффициентная надбавка».

То есть мало того что футболист регулярно приносил очки клубу своими действиями на поле, за что получал заработную плату, он еще и становится заложником, этаким «крепостным». Такому футболисту будет крайне сложно найти новый клуб, который захочет выплачивать завышенную компенсацию. Соответственно, он становится заложником клуба.

ФИФА использует иную формулу. Для каждой страны федерацией в зависимости от статуса клуба (все клубы разделены на категории) установлена годовая расчетная стоимость тренировки и обучения футболиста. Для Беларуси это III и IV категории с затратами 30 тысяч и 10 тысяч евро соответственно. Эти данные публикуются ежегодно. Далее эта стоимость умножается на количество лет тренировки. При этом для избежания завышения стоимости при расчете тренировочных затрат юного футболиста за сезоны в возрасте между 12 и 15 годами принимается расчетная стоимость для клуба низшей, IV категории. ФИФА тем самым становится на сторону футболиста, а не клуба.