«Я, конечно, слышал, что польские страховые компании не жадничают, но...» Случай из Тересполя

История из разряда «А как у них?». После публикации о страховой выплате в ноль рублей в редакцию обратился житель Бреста Алексей Багновец, который рассказал о своем случае, произошедшем в Польше. Он очень напоминает жодинское ДТП: на парковке возле магазина кто-то повредил Volkswagen мужчины и уехал. Виновница нашлась, вызвали полицию, составили претензию в страховую компанию. Вот только выплата составила не ноль рублей, а совсем другую сумму.



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Правда, водитель Transporter чуть было не допустил роковую ошибку, послушавшись совета местной полиции. Уже проходя паспортный контроль на границе, он все же решил связаться с белорусской страховой компанией и в последний момент вернулся в Польшу.

Пани повредила три элемента

Обстоятельства дорожного происшествия очень напоминают случай, во время которого был поврежден Kia Анатолия Шарака. Алексей Багновец тоже оставил автомобиль на парковке магазина — только не в Жодино, а в Тересполе, и это во многом предопределило исход дела.

— Когда снимал Volkswagen с сигнализации, брелок сообщил, что в мое отсутствие произошло срабатывание, — рассказывает водитель. — Обошел машину и заметил повреждение трех кузовных элементов.

Парковка, как и в Жодино, находилась под видеонаблюдением. Правда, устанавливать виновника долго не пришлось. В соседнем магазине мужчине подсказали, что повредила микроавтобус некая пани. Женщина была с ребенком, решила отвезти его домой и вот-вот вернется.

— Вскоре виновница ДТП в самом деле вернулась, предложила денег в качестве компенсации, но сумма была незначительной, — продолжает владелец Transporter. — Тогда решили вызывать полицию. Накануне поездки я оформил «зеленую карту», волноваться на этот счет мне не приходилось.

Прибывшие полицейские, первым делом удостоверившись, что никто не пострадал, сразу проверили полисы страховок. Затем стали оформлять происшествие.

Как признается потерпевший, его смутило, что полицейские и виновница ДТП общались как старые знакомые. Это неудивительно: городок небольшой, все друг друга знают. Впоследствии оказалось, что пани просила не выписывать штраф. По местным законам, если авария незначительная и произошла, например, на территории парковки, административное наказание по усмотрению полиции может не накладываться.

Нужно заметить, что некоторая либерализация в этом отношении наступила и в Беларуси. В частности, изменена статья 18.17 Кодекса об административных правонарушениях. Раньше в основном по ней привлекали за ДТП, в котором повреждены только транспортные средства. Сейчас практика иная: протокол составляется за конкретное нарушение, приведшее к происшествию.

Это означает, что водитель может избежать штрафа, если с его стороны очевидного нарушения не было. Например, как в недавно описывавшемся случае со сбитым лосем.

«Полиция сказала ехать домой. Хорошо, что я не послушался»

Еще одна схожесть с жодинским происшествием — то, что в обоих случаях автомобили (не премиум-класса) имели следы небольших повреждений: потертости, царапинки, сколы и пр.

— Моя машина — 2000 г. в., — подчеркивает Алексей Багновец. — В нее въезжали раз пять, причем в трех случаях — женщины.

После оформления происшествия полиция порекомендовала потерпевшему переписать данные страховки виновницы ДТП и отправляться домой.

— Я, конечно, спросил, а как же справка о ДТП? Ведь мне еще пересекать границу, могут не пропустить — автомобиль имеет повреждения. Вдруг скрылся? Ответили, мол, ваша страховая свяжется с ее компанией, а мы по требованию предоставим рапорт в электронном виде.

Не раз читатели Onliner сообщали, что в происшествиях за границей местная полиция рекомендует придерживаться именно такого алгоритма. Но это справедливо, если в аварию попали две машины, зарегистрированные в данной стране (или хотя бы в Евросоюзе). В случаях же, когда за границей в ДТП попадает автомобиль из Беларуси, порядок совсем другой. Слушайте не местную полицию, а обращайтесь к авторитетному в сфере страхования источнику — например, к сайту Белорусского бюро по транспортному страхованию. Там четко перечислены действия после подобных происшествий: вызвать полицию, переписать данные страховки у второй стороны, сделать фотографии и пр.



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Скриншот с сайта btib.org

Сделаем акцент на следующей цитате: «Следует обратиться в страховую организацию причинителя вреда с заявлением о возмещении вреда, полученного в результате ДТП, и сохранить автомобиль в послеаварийном состоянии до осмотра специалистом (направление выдает страховая компания)».

Хозяин Volkswagen чуть было не совершил роковую ошибку.

Послушавшись совета дорожных полицейских, Алексей Багновец переписал данные виновницы ДТП и поехал на границу. Он уже отдал паспорт в окошко, однако все же решил позвонить в белорусскую страховую компанию. Еще пара минут, и он бы оказался в пункте пропуска «Варшавский мост». А вернуться на поврежденном автомобиле в Тересполь ему было бы сложно: польские пограничники известны дотошным отношениям к малейшим неисправностям транспортного средства — могут и завернуть.

— Выяснилось, что нужно вернуться в Тересполь, найти офис страховой компании и заявить туда о ДТП, — подытоживает наш собеседник. — Уже позже я узнал, что многие, кто попадал в мелкие аварии в Польше и покидал территорию этой страны, утрачивали шансы на получение компенсации.

Бюрократия по-польски

После визита в офис страховой компании Алексей Багновец понял: придется пройти квест в несколько уровней. Ему заявили, что компенсацию за границу будто бы не высылают и придется открыть счет в польском банке.

Позже белорусские страховщики сообщили нам, что это не так: «Возможно, стороны неверно поняли друг друга, и, чтобы не терять деньги на переводах, потерпевшему предложили оформить возмещение вреда в национальной валюте — польских злотых. Хотя есть немало случаев, когда страховые компании переводят компенсацию в евро и долларах США непосредственно в Беларусь».

Как бы то ни было, водитель Transporter отправился в ближайшее отделение банка. Там тоже «обрадовали» — потребуется польский адрес для корреспонденции.

Потерпевший снова обратился в страховую компанию, попросил разрешения указать адрес офиса, а если поступит письмо на его имя, то заберет знакомый. Этот вопрос был решен положительно.

— Потребовался также польский номер телефона, — дополняет Алексей Багновец. — Раньше SIM-карту можно было купить на любой заправке, но с 1 января прошлого года симку необходимо активировать в офисе оператора, где нужно предъявлять паспорт.

В итоге счет в банке все же удалось открыть. Без абонентской платы, но при условии, что с его использованием белорус ежемесячно будет совершать покупки на 300 злотых (около 170 рублей).

Вновь вернувшись в офис страховой компании, потерпевший наконец составил претензию. К слову, там тоже попросили указать польский номер телефона, чтобы с владельцем автомобиля смог связаться специалист по оценке.

— Сказали, мол, это произойдет в течение нескольких дней, — усмехается наш собеседник. — Конечно, оставаться в Польше я не планировал. К моменту, когда я разобрался со всеми формальностями, наступил вечер, и я решил возвращаться в Беларусь, рассчитывая, что все остальные вопросы удастся уладить на расстоянии.

За три поврежденных элемента — 2220 рублей!

Уладить вопрос на расстоянии просто так не удалось. Звонить на белорусский номер польские страховщики отказывались, по Skype общаться тоже не хотели, началась переписка по электронной почте. Представители компании настойчиво просили Алексея Багновца вернуться в Польшу, чтобы оценщик зафиксировал повреждения.

В ответ владелец Volkswagen предлагал оценить ущерб по фотографиям, так как скрытых повреждений у автомобиля не было. Снова ехать в Тересполь, тратить целый день, покупать страховку за 30 евро белорус не хотел.

Решив, что столкнулся с типичной волокитой и вот-вот получит отказ, Алексей Багновец собрался уже обращаться в МИД, но...

— Видимо, поняв, что я не собираюсь вновь ехать в Польшу, страховщики попросили меня заполнить стандартную анкету, выслать фотографии повреждений, VIN-номера, одометра и пр., — водителя очень выручило знание польского языка. — Также мне необходимо было связаться с варшавским офисом для заполнения еще одного заявления. Не без труда дозвонился до оператора, назвал требуемые данные и стал ждать.