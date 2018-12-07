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За интимные снимки в Интернете брестчанин получил два года условно и крупный штраф

08.12.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Говорят, любви все возрасты покорны. Видимо, руководствуясь этой народной мудростью, брестчанин решил попытать судьбу на сайте знакомств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61372.php

За интимные снимки в Интернете брестчанин получил два года условно и крупный штраф

Однако привлек к себе внимание лишь правоохранителей…

Снимки не мои

Сергея Каменюка* не смутили даже супружеские узы, которыми он был связан. Конечно, закон он нарушил совсем не фактом размещения личной анкеты, а её содержанием. Видимо, чтобы не ходить вокруг да около и сразу заявить об истинных целях знакомства, мужчина сделал несколько снимков интимного характера.

Какое-то время личные фотографии хранились на жестком диске ноутбука, но затем Сергей Каменюк разместил их на своей анкете. Впоследствии эксперты сошлись во мнении, что три из опубликованных снимков являются порнографическими.

Спустя несколько дней после размещения фотографий к Каменюку постучали правоохранители. Тот факт, что анкета на сайте знакомств принадлежит ему, брестчанин не отрицал, однако по поводу фотографий заявил, что снимки он не изготавливал, а лишь взял в интернете на тематических сайтах.

О пользе знаний

Впоследствии Каменюк изменил показания. Он признал авторство снимков, но заявил, что изготавливал их без злого умысла. Он рассказал, что в момент съемки не планировал полученные фотографии обнародовать, якобы мысль об этом пришла к нему позднее. К тому же, с его слов, он в целом и не подозревал, что совершает что-то противозаконное. Однако, как мы все прекрасно знаем, незнание закона не освобождает от ответственности. 

В уголовном кодексе есть статья 343, которая предполагает наказание за изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования или публичной демонстрации порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания. Часть вторая этой статьи уточняет, что подобные действия, совершенные группой лиц или с использованием глобальной компьютерной сети интернет, наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

И показания свидетелей

«Виновность Сергея Каменюка подтверждалась не только его словами, но и показаниями свидетелей», – рассказала старший помощник прокурора города Бреста Мария Бялт.

Так, свидетели подтвердили, что в момент визита правоохранителей в квартиру обвиняемого были изъяты и подкреплены к делу вещественные доказательства. Речь идет о личном ноутбуке, с помощью которого мужчина сначала изготовил те злополучные снимки, а затем разместил их в Интернете. Анализ анкеты Каменюка подтвердил наличие в альбоме, доступном другим пользователям, фотографий порнографического характера.

Суд признал Каменюка виновным в изготовлении и хранении с целью рекламирования, а затем и рекламировании порнографических материалов в Интернете. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года, однако суд принял решение об условном неприменении наказания на этот же срок. На это время на Каменюка будут возложены определенные обязанности. В частности, он предварительно должен будет уведомлять органы внутренних дел об изменении места жительства и выезде по личным делам в другую местность на срок более месяца, а также являться к правоохранителям по вызову, при необходимости давать показания относительно своего поведения и образа жизни. 

Кроме того, Каменюка обязали уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 50 базовых величин, что составляет 1 225 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

*-имя изменено

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Говорят, любви все возрасты покорны. Видимо, руководствуясь этой народной мудростью, брестчанин решил попытать судьбу на сайте знакомств. Однако привлек к себе...
 
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