Трубу бывшей котельной разбирают в Бресте на Бульваре,33

Здание во дворе по Бульвару Космонавтов, 33, к которому примыкает труба, принадлежит котельному хозяйству.



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По своему непосредственному назначению оно давно не используется. Еще в советские времена здесь была телефонная подстанция, затем помещения «кочегарки», как называли ее жители двора, арендовали разные организации. Рассказывают, что у местных детей, которые росли здесь в советское время, считалось особым геройством подняться как можно выше по шатавшимся скобам этой трубы, доходившей до верхних этажей девятиэтажки. А «круче» всего было повесить какой-нибудь предмет на венчавший ее молниеотвод. Слава Богу, никто не сорвался.



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Недавно в бывшей котельной открыли пункт по приему вторичного сырья от мусороперерабатывающего завода. Примечательно здание и рисунками на стенах художницы Лёни Василькович.



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Трубу демонтируют по причине возможной аварийности, разберут ее до уровня крыши здания. Котельное хозяйство справляется с этим своими силами.