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Трубу бывшей котельной разбирают в Бресте на Бульваре,33
08.12.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Здание во дворе по Бульвару Космонавтов, 33, к которому примыкает труба, принадлежит котельному хозяйству.
По своему непосредственному назначению оно давно не используется. Еще в советские времена здесь была телефонная подстанция, затем помещения «кочегарки», как называли ее жители двора, арендовали разные организации. Рассказывают, что у местных детей, которые росли здесь в советское время, считалось особым геройством подняться как можно выше по шатавшимся скобам этой трубы, доходившей до верхних этажей девятиэтажки. А «круче» всего было повесить какой-нибудь предмет на венчавший ее молниеотвод. Слава Богу, никто не сорвался.
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Здание во дворе по Бульвару Космонавтов, 33, к которому примыкает труба, принадлежит котельному хозяйству. По своему непосредственному назначению оно давно не...
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