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Трубу бывшей котельной разбирают в Бресте на Бульваре,33

08.12.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Здание во дворе по Бульвару Космонавтов, 33, к которому примыкает труба, принадлежит котельному хозяйству.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61371.php

Трубу бывшей котельной разбирают в Бресте на Бульваре,33

По своему непосредственному назначению оно давно не используется. Еще в советские времена здесь была телефонная подстанция, затем помещения «кочегарки», как называли ее жители двора, арендовали разные организации. Рассказывают, что у местных детей, которые росли здесь в советское время, считалось особым геройством подняться как можно выше по шатавшимся скобам этой трубы, доходившей до верхних этажей девятиэтажки. А «круче» всего было повесить какой-нибудь предмет на венчавший ее молниеотвод. Слава Богу, никто не сорвался.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61371.php

Трубу бывшей котельной разбирают в Бресте на Бульваре,33


Недавно в бывшей котельной открыли пункт по приему вторичного сырья от мусороперерабатывающего завода. Примечательно здание и рисунками на стенах художницы Лёни Василькович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61371.php

Трубу бывшей котельной разбирают в Бресте на Бульваре,33


Трубу демонтируют по причине возможной аварийности, разберут ее до уровня крыши здания. Котельное хозяйство справляется с этим своими силами.

 
 
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Здание во дворе по Бульвару Космонавтов, 33, к которому примыкает труба, принадлежит котельному хозяйству. По своему непосредственному назначению оно давно не...
 
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