Сеть быстрого питания KFC готовится открыть в течение одного-двух месяцев второй ресторан в Бресте. Источники Office Life сообщают, что руководить им будет местный уроженец, которого компания «вырастила» на базе своего первого ресторана в областном центре.



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Фото: Google Maps / Андрей Ярута

В интервью Office Life генеральный директор ООО «Бел Фуд Сервис» Сергей Дутин подтвердил, что в Бресте действительно готовится к работе на новом объекте общественного питания сети новая команда, однако точные планы открытия второго ресторана KFC комментировать отказался, сославшись на правила информационной политики компании.

По словам Дутина, основная проблема развития сети в Беларуси, и особенно в регионах, — дефицит кадров с необходимыми компетенциями. Так, для первого ресторана KFC в Бресте, открытого 2 года назад, в течение года искали директора из «местных», но в результате перевели специалиста из Минска, который и руководил предприятием питания. За это время нашли человека, помогли ему с обучением, он сдал все квалификационные экзамены по требованиями бренда и возглавил ресторан. Параллельно подготовили еще одного директора, который и возглавит второй ресторан сети в городе над Бугом.

С линейным персоналом у сети KFC дела обстоят лучше, их дефицит компания испытывала лишь на начальном этапе. Сейчас при открытии нового ресторана формируется команда из опытных сотрудников, и они ставят все процессы.

Претенденты на руководящие должности должны пройти обучение и сдать экзамены по всем основным должностям снизу доверху.

С некоторых пор мы имеем возможность готовить директоров внутри Беларуси — это большое достижение. Нам уже не нужно отправлять будущих директоров за границу, как мы это делали раньше. У нас уже есть 2 ресторана с со статусом «чиф-тренинг ресторан». Сергей Дутин

В следующем году компания получит право готовить территориальных управляющих, в зоне ответственности которых будет находиться несколько ресторанов.

В настоящее время сеть ресторанов KFC в Беларуси развивают 2 компании. У «Бел Фуд Сервиса» 8 ресторанов, еще 6 объектов открыла компания «КреативФудС-Восток». Еще несколько ресторанов находятся в стадии завершения строительства и откроются в ближайшее время.