Друзья, хочу наконец-то рассказать о прекрасном проекте с минским часовым заводом “Луч”. Результаты нашей совместной работы вы уже могли видеть в стеклянных витринах магазина - это коллекция часов “Вышиванка” с пластиковым корпусом и ремешком. А теперь хочу немного рассказать как это было.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Началась наша работа аж три года назад в далеком и романтичном 2015 году, когда наш с мужем “Важный Гусь” еще смело шагал, расправив крылья и округлив пернатую грудь, по рынку с нехваткой беларуского духа. Это период моей большой жажды к осовремениванию традиционного искусства, все наши знаменитые открытки и принты появлялись в этот “светлый” период.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Принт "Я нарадзіўся тут" (байку можно купить у http://lstr.by ) ; Открытки марки "Важный Гусь"

И вот со мной связывается руководство Луча и предлагают положить вышиванку на часы. Тут я узнаю - оказывается, можно придумывать что угодно, оказывается, сам корпус и ремешок можно выбрать любой из существующих в мире, даже изобретать, оказывается, есть полное доверие, что будет круто. И это круто! Такая открытость и жажда нового меня сильно вдохновили.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Я большой поклонник швейцарских часов Своч, особенно те серии, где они сотрудничают с дизайнерами-иллюстраторами и принтуют рисунками все часы “с ног до головы”. И предложила делать наши в таком же духе, чтобы рисунок был не только на корпусе, но и выходил на ремешок. Ребята были всеми руками “за”.

Я сделала три цветовых решения вышиванки: красная, белая и васильковая.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Красный, белый и васильковый орнамент покрывают корпус и ремешок

Казалось, все идет как по маслу… но тут начался этап производства.

Макет часов со всеми размерами и нанесенным рисунком отправили на производство. Я, как привлеченный дизайнер, не сильно была в курсе что именно и как происходит на производстве, но этап первого тестового образца был дико долгий. Кажется около 3 месяцев мы терпеливо ждали его.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





В кофейне Луча 1801 бариста делает тематические рисунки на кофе

Пришел! О, боги, свершилось! Я держу его в руках. Но, что это? Он совсем не такой как я рисовала, не те размеры - он маленький как на ребенка, как мои первые Касио, купленные на отложенные с денег на булочки в школу. Цвет пластика корпуса не совпадает с цветом пластика ремешка. Печать, стрелки, фурнитура… о нет! Все не так как я представляла. Моя задача на данном этапе была понять что не так с этим образцом и четко сформулировать правки.

Запрос послан и опять беспощадные несколько месяцев ожидания.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Мягкий ремешок и почти невесомый корпус часов

И вот я на почте, весна, светит яркое солнце, поют птицы, я достаю из серого пакета их - часы. И они… прекрасны. Прекрасны как эта весна вокруг. Я даже позвонила нескольким близким друзьям и в стиле “Галочка, ты сейчас упадешь, Якин бросил свою Мымру…” как птичка щебетала свою радость.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Как выглядели вторые часы: кроме того, что размер, цвет, печать были хороши, так еще и лого “Луча” я нарисовала леттерингом в своем стиле и он красовался прямо на циферблате серебристыми завитками. А на задней крышке был уникальный рисунок-гравировка - зубр, на котором написано “Чык-чырык”, надписи “Луч” и “Вышиванка” в стиле леттеринга.

(фото задней крышки 2 часов)

В общем - детище мое, созданное с любовью. Производство получает команду - ок и процесс запускается.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Часы по центру имеют авторский леттеринг "Луч" на циферблате



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Векторный макет модели белого цвета с красным орнаментом.

Проходит время. Все не стоит на месте и в маркетинге Луча тоже происходят изменения. Утвердился новый бренд-бук, в этой стилистике стали оформлять фирменные магазины, упаковку, открылось кафе “1801”. И в связи со всеми нововведениями пришлось поменять некоторые стилистические элементы в наших Вышиванках. Так задняя крышка стала просто брендированной и на циферблат вернулся фирменный лого Луча.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





На задней крышке рисунок-гравировка - силуэт зубра и авторский леттеринг

Производство процесс не быстрый и опять ждали несколько месяцев до выхода партии.

Впервые я увидела всю коллекцию в Минске в ТЦ “Галлерея Минск”. Потрогала наконец все, порадовалась, что круто сделано. Продавец рассказала, что хорошо разлетаются особенно среди туристов. Было очень приятно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Вообще это очень крутой опыт для любого дизайнера, художника, иллюстратора, поработать с таким большим проектом, увидеть как специфично протекают процессы, как радует долгожданный результат, как завораживает видеть плоды своих трудов на витринах под стеклом в любом фирменном магазине Луча.

Особенно приятно, что люди, знающие мое творчество, но не знающие о этой работе, сами писали мне, спрашивая, не мои ли рисунки на часах. Это очень круто, что почерк узнается и работу можно не подписывать.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





Работа над проектом. Финальная стадия

Я благодарна директору завода Ивану Кравцову за открытость, жажду новизны, популяризацию национального самосознания, продвижение своих дизайнеров и вообще правильные взгляды на жизнь. Крутой проект получился.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61367.php

Читать полностью в источнике с фото:





А в Бресте открылось фирменное кафе от завода “Луч” - “1801”на Советской и я до сих пор каждый раз, как туда захожу на кофе, радуюсь как ребенок видя там “свои” часики! Теперь вы знаете что дарить на приближающееся Рождество ;)

*Сейчас на сайте Луча в разделе «Вышиванка» можно найти 4 модели часов, но я разрабатывала только эти три:)

Давайте дружить в Фейсбучике и Инстушечке