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«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки
На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Фото: Defence Blog
В декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией.
В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.
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На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у...
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