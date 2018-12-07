Бой за обои

С конца прошлого года жители Новобелицкого района страдали от едкого дыма, который выбрасывала обойная фабрика ЦБК-Консалт. Дым оседал на улицах, был очень густой, как туман, едва ли не осязаемый на ощупь. По cловам местных жителей, после вдыхания этих паров их самочувствие резко ухудшалось. Дело доходило до рвоты и сильного головокружения. В ходе производства виниловых обоев и других работ могут выделяться такие опасные вещества, как формальдегид, соляная кислота, аммиак, угарный газ, оксид азота и многое другое.





В районе, непосредственно прилегающем к фабрике, находятся школы, детские сады, детская поликлиника, площадки и сквер, где молодые мамы гуляют с маленькими детьми. Но руководство предприятия на первые жалобы встревоженных жителей никак не реагировало. Санитарные службы тоже первоначально превышения допустимых норм по выбросам не видели. Тогда общественные активисты начали кампанию по сбору подписей. Только после многочисленных обращений в различные государственные инстанции удалось установить, что выбросы формальдегида значительно превышают предельно допустимые концентрации. При этом все аккредитованные в Гомеле лаборатории способны фиксировать только от 3 до 6 вредных веществ. На деле в атмосферу выбрасывается значительно больше соединений, способных причинить серьезный ущерб здоровью.









24 июля из-за протестов жителей работа участка трафаретной печати была временно приостановлена. Это произошло накануне визита в Гомель Президента РБ Александра Лукашенко. Тогда же гражданские активисты и жители были приглашены на встречу с администрацией Новобелицкого района, а затем с председателем Гомельского горисполкома Петром Кириченко. Присутствовало на встрече с городской властью и прежнее руководство предприятия, которое заявило, что все дело в некачественном сырье. И якобы после закупки подходящих материалов все придет в норму. Но активисты доказали, что основной источник проблемы в том, что новые импортные линии виниловых обоев закуплены без положенного очистного оборудования — печей дожига. Старые же печи оказались несовместимы с новыми линиями и вскоре вышли из строя. Таким образом, вредные вещества, без полагающейся очистки, стали напрямую выбрасываться в воздух над городом.





В связи с этим, по результатам встреч с жителями, городские власти обязали руководство предприятия принять все меры к ликвидации вредных выбросов. Также фабрике было предписано пригласить для замеров лабораторию, аккредитованную по всему спектру вредных веществ.





Дожиг безопасности





2 ноября обойная фабрика снова заработала. По итогам первых десяти дней ее работы в Гомеле состоялось совещание с участием председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Сущевича, главы Администрации Новобелицкого района Сергея Казачка, представителей санитарных служб области и руководства фабрики. Совещание констатировало, что после модернизации превышения норм по выбросам не выявлено. Однако имеются «единичные случаи» обращения граждан. При опросе местных жителей они заявили, что неприятный запах со стороны фабрики по-прежнему распространяется и негативно влияет на их самочувствие. Но теперь он уже «не такой едкий». При этом совещание констатировало, что конкретное загрязняющее вещество, вызывающее наличие запаха, фабрикой до настоящего времени не определено. Заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Саварина указала, что превышение нормативов не выявлено. Но при этом во время замеров ветер был южным и юго-восточным, что не позволяет считать эти данные полностью объективными. Так же было сказано, что обойная фабрика выбрасывает 18 загрязняющих веществ, в то время как контролируется только 3.









Андрей Сущевич





Совещание постановило — продлить разрешение фабрики на работу в течение месяца, осуществлять контроль воздуха 2 раза в неделю, установить причины запаха с привлечением лаборатории, работающей по всем загрязняющим веществам, разработать меры по ликвидации «дурнопахнущих» веществ. В случае ухудшения состояния атмосферного воздуха работы должны быть приостановлены.





А как ситуация складывается на сегодняшний день? Жительница Новобелицы Валентина сообщила СН:





— На этот раз концентрация дыма на прилегающих к фабрике улицах стала меньше, но теперь выбросы поднимаются на большую высоту и рассеивается на более обширной площади над Гомелем. При этом все тот же едкий химический запах по-прежнему преследует нас. Вдобавок появился страшный шум, который теперь дополнительно осложнил жизнь всем живущим рядом с этим предприятием. Возможно, его производит какие-то самодельные устройства, которые фабрика поставила вместо прежних печей дожига?





Святослав живет в другом районе Гомеля, а в Новобелицу приезжает на работу. Он говорит:





— Я недавно перенес желтуху. Здоровье нормализовалось, но когда вновь запустили обойку — почувствовал себя плохо. Стала болеть печень, появилась тошнота. Приходиться пить таблетки, что бы избавиться от этих болей и продолжать работу.





Елена, мать малолетних детей:





— 23 ноября дети из школы вышли на улицу на прогулку. В это время со стороны «Гомельобоев» школьный двор накрыло настоящей волной едкого запаха. Вонь стояла просто невыносимая. Учителям поспешно пришлось эвакуировать ребят с улицы назад в школу. Даже после того, как фабрика перестала работать, этот удушливый «аромат» на нашей улице не рассеивался еще около 20 минут. Хоть дыма сейчас стало намного меньше, но запах — еще хуже.





Встревоженные жители вновь обратились в Гомельскую городскую и районную инспекцию по природным ресурсам и охране окружающей среды. Специалисты инспекции выехали на место. Работа фабрики была на короткое время приостановлена, но потом снова возобновлена. Активисты говорят, что особо сильные выбросы бывают по ночам — по их мнению, в это время невозможно вызвать специалистов-экологов и зафиксировать нарушения норм.





28 ноября инициативная группа жителей и представители Белорусской партии «Зеленые» пришли к начальнику Гомельской горрайинспекции. Александр Голубев пояснил следующее:





— Областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в настоящее время продлено разрешение ЦБК-Консалт на проведение пуско-наладочных работ до 12 декабря. Наши инспектора выезжают к фабрике едва ли не ежедневно. Специалисты республиканской и областной лаборатории аналитического контроля и предприятия «Атмосфера» было установлено, что показатели по формальдегиду и еще четырем опасным веществам не превышают нормы.









Но при этом начальник горрайинспекции согласился, что оседающий на городских улицах едкий дым — тоже не есть хорошо. Александр Голубев по сигналу жителей сам выезжал на местность и «органолептическим методом» (проще говоря — с помощью обоняния), обнаружил там «стойкий химический запах». Меры к его ликвидации также должны быть приняты. Но как? Ведь не на фабрике, ни в лабораториях так до сих пор и не установили — выбросы каких веществ являются его причиной?





Начальник городской экологической службы также говорит, что в своем докладе по итога первый 10 дней пуско-наладочных работ на фабрике он писал —в случае, если запах не будет ликвидирован, производство вновь должно быть приостановлено.





Что касается руководства обойного предприятия, то оно уверенно отчиталось о проведенной модернизации. Согласно доклада, на участке трафаретной печати установлены теплообменник и форсунки. Впрочем, самого этого оборудования никто не видел. В том числе — и в Гомельской горрайинспекции. Руководители предприятия по предложению городских властей также обещало перед началом пусков предоставить инициативной группе жителей возможность осмотреть новые очистные сооружения и условия безопасности. Но и это свое обещание прежняя дирекция тоже не выполнила. В любом случае, установленные приспособления, похоже, являются изделиями местных проектировщиков и мастеров. Но никак не положенными по технологии печами дожига, сертифицированными и совместимыми с импортными линиями виниловых обоев.





У активистов есть и своя версия, почему уже более года фабрика загрязняет город своими выбросами. Во-первых, предусмотренные технологией печи дожига стоят дорого. Во-вторых — для их работы потребуется большой расход природного газа. А ведь главное сегодня для коммерческих субъектов — извлечение прибыли, а не вопросы безопасности или здоровья людей.





Но в любом случае, по итогам «пуско-наладочных» работ решение о возобновлении производства будет приниматься Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Туда и направилась дальше делегация жителей.





Собственник и протоколы





Заместитель председателя Гомельского областного комитета Лариса Синило согласилась принять «чрезвычайных» посетителей незамедлительно. Попросила рассказать конкретную информацию по новым выбросам. Затем состоялась весьма активная дискуссия.









Лариса Синило





В комитете пока не соглашаются со словами активистов, что фабрика травит людей или наносит ущерб их здоровью. Точнее, требуют медицинских подтверждений этого, перечисления случаев обращения граждан в лечебные учреждения. В ответ жители говорят — сейчас работающие боятся ходить к врачам, поскольку в условиях контрактной системы и произвола начальства это чревато потерей рабочих мест. Были приведены также примеры преследований работников фабрике «Гомельобои», осмелившихся разгласить информацию о выбросах, и даже скрытых обещаний неприятностей работающим там родственникам. На некоторых активистов оказываются и другие виды давления. Однако заместитель начальника областного комитета верить этому отказывается.





Жителями был также задан вопрос — почему в ноябре обойная фабрика получила разрешение на возобновление работ, так и не выполнив выписанного ей еще в августе августа предписания? О том, что необходимо привлечь к замерам лабораторию, аккредитованную по всему списку вредных веществ? В ответ было сказано, что предположительно сегодня, 28 ноября, специалисты такой лаборатории «Люкэп» все же должны были прибыть на фабрику. Но ничего точно об этом пока не известно. Не стало ничего известно об этом и наследующий день, 29 ноября. Руководство предприятия обещало назвать цифры замеров по всем ядовитым веществам только при встрече с председателем Гомельского областного комитета природных ресурсов Андреем Сущевичем.









При этом выяснились интересные подробности — поскольку данные работы производятся за деньги собственника, то и предъявлять протоколы измерений он не обязан никому. Даже — контролирующим государственным органам. По крайней мере, оригиналы протоколов по замерам на новом Светлогорском ЦБК, также доставившем жителей немало проблем — никто до сих пор не видел. Также повис в воздухе вопрос — почему уже на стадии согласования проекта не было предусмотрено использование стандартного оборудования по нейтрализации вредных отходов? «Неужели эффективность очистных сооружений нельзя рассчитать заранее?» — говорят жители. «И заложить уже в проекте соответствующие печи? Почему люди должны становиться объектом экспериментов? Мы не хотим жить на площадке для опытов!» Ведь не будет же на Белорусской АЭС степень радиации измеряться по факту пробных пусков? И меры по защите от нее разрабатывать в ходе наладочных работ?





При этом общественные активисты предполагают, что на фабрике ведутся не «пуско-наладочные работы», но осуществляется полномасштабный выпуск продукции. По их мнению, 40 дней — слишком большой срок для испытания теплообменника. И обеспокоенному населению просто морочат голову. В течение года производство на ЦБК-Консалт несколько раз приостанавливалось из-за вредных выбросов, а затем возобновлялось — и все для «испытания нового оборудования»





«Мы законопослушные граждане», — говорят жители. «Но нам временами просто нечем дышать из-за этих выбросов. И люди с наших улиц бегают к фабрике, стучат в ворота проходной, чуть ли не дерутся с охранниками. Но ведь охрана — ни в чем не виновата. Мы просим вас — примите меры. Не создавайте очаг социальной напряженности!»









В Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды обещали в очередной раз разобраться и взять ситуацию под контроль. «Я думаю, если и сейчас модернизация не даст результатов, работы не будут возобновлены» — сказала заместитель председателя областного комитета Лариса Синило. Что касается настроения активистов, на самом деле — обычных жителей Гомеля, то им очень хочется в это поверить. Но весь прошлый опыт бумажных ответов и беспокойство за здоровье и будущее своих детей заставляет думать и о других способах отстаивания своих прав. В том числе — о разрешенных законом уличных акциях и о прямом обращении к Президенту РБ Александру Лукашенко.





На сегодняшний день под обращением к Президенту Беларуси и в другие высшие государственные инстанции собраны подписи 1128 жителей Гомеля. В интернете ведется сбор подписей за чистый воздух над Гомелем



















