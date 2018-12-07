ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он его прямо убивал!» В Слуцке пассажир автобуса остервенело избивал другого, а все просто смотрели

08.12.2018 19:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Житель Слуцка Леонид не может успокоиться после происшествия, которое произошло на его глазах 6 декабря на остановке «Зелёная». Его поразила жестокость пассажира и бездействие водителя и кондуктора. Ситуацию прокомментировал директор автопарка № 2.


Фото сделано в момент происшествия. Человек в центре кадра - мужчина, которого избили. Он смог встать самостоятельно. Справа на фото - Леонид, позвонивший в редакцию «Кур'ера». Фото: Нина Криводубская

«Вчера я возвращался из аптеки около шести часов вечера и проходил мимо остановки «Зелёная», — рассказал Леонид «Кур'еру». —  Там стоял автобус № 21, из открытой двери кондуктор пыталась вытолкнуть мужчину лет сорока. У неё это не получилось. Тогда из салона вышел здоровенный бугай, схватил его за руку и вышвырнул на улицу. Он изо всей силы ударил его, и тот упал навзничь, ударившись головой о бетонную плитку тротуара.

Я услышал страшный звук. Показалось, что голова упавшего треснула. Из головы потекла кровь. Бугай выскочил из автобуса и продолжил бить кулаками лежавшего мужчину. Потом встал и вроде хотел сесть в автобус, но снова вернулся и стал бить его уже ногами.

Он его прямо убивал! С каким-то остервенением. Дети, стоявшие на остановке, были в ступоре.
Я бросился к водителю, сказал, чтобы тот вызвал милицию и «скорую», потому что у меня с собой телефона не было. Водитель сидел в кабине и никак не отреагировал на побоище. Он сказал мне, что ничего делать не будет: «Жалуйся кому хочешь!» Кондуктор тоже стояла в салоне и просто смотрела на то, что происходит. Пассажиры автобуса молчали, никто из них не вызвал ни милицию, ни «скорую» и не пытался даже словами остановить бойца.

Закончив избиение, пассажир вернулся в салон. Только после этого водитель закрыл двери и уехал.

Я и ещё две женщины подошли к лежавшему мужчине. Голова его была разбита, кровь вытекла на тротуар. Мы попытались его поднять. Он был в состоянии шока.


Я не знаю, почему этого мужчину вытолкнули из автобуса: может, не купил билет, может, был выпивший, может, ещё что, всякое бывает. Меня потрясло другое — агрессия, с которой мужчину избивал другой пассажир, равнодушие остальных, а главное, бездействие должностных лиц: водителя и кондуктора.

Ведь они на работе и наверняка у них есть инструкции, что делать в таких ситуациях. Понятно, что нужно было вызвать милицию, а если человек пострадал, то и «скорую». Почему они этого не сделали? У меня создалось впечатление, что они были на стороне парня, который так жестоко бил человека.

Я потом позвонил диспетчеру и рассказал, что видел. «Будем разбираться», — сказала мне она.

Позвонил в газету, потому что не знаю, что делать мне — звонить директору автопарка или писать заявление в милицию. Не хочу, чтобы этот случай остался без внимания".
В редакцию позвонила случчанка, которая тоже стала свидетельницей происшествия. Она ехала в этом автобусе и рассказала, что мужчина, которого потом избили, не оплатил проезд и стоял молча. Кондуктор требовала приобрести билет. В разговор вмешался какой-то мужчина и стал кричать: «Оплати! Я сам кондуктор!» и требовал деньги.

Когда автобус остановился, мужчина ногами выпихнул безбилетника из автобуса, а потом уже подключился крепкий парень, который избивал мужчину на улице.

Что должны были делать кондуктор и водитель
«Я об этой ситуации не знаю, - сказал „Кур'еру“ Николай Валетко, директор автопарка № 2. — Кондуктор и водитель должны были доложить о произошедшем своему начальству и вызвать милицию».


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Слуцка Леонид не может успокоиться после происшествия, которое произошло на его глазах 6 декабря на остановке «Зелёная». Его поразила жестокость пассажира...
 
Новости дня
Новости разные
 
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали вторую победу со старта чемпионата Единой лиги ВТБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика