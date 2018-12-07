«Он его прямо убивал!» В Слуцке пассажир автобуса остервенело избивал другого, а все просто смотрели

Фото сделано в момент происшествия. Человек в центре кадра - мужчина, которого избили. Он смог встать самостоятельно. Справа на фото - Леонид, позвонивший в редакцию «Кур'ера». Фото: Нина Криводубская





«Кур'еру». — Там стоял автобус № 21, из открытой двери кондуктор пыталась вытолкнуть мужчину лет сорока. У неё это не получилось. Тогда из салона вышел здоровенный бугай, схватил его за руку и вышвырнул на улицу. Он изо всей силы ударил его, и тот упал навзничь, ударившись головой о бетонную плитку тротуара. «Вчера я возвращался из аптеки около шести часов вечера и проходил мимо остановки «Зелёная», — рассказал Леонид— Там стоял автобус № 21, из открытой двери кондуктор пыталась вытолкнуть мужчину лет сорока. У неё это не получилось. Тогда из салона вышел здоровенный бугай, схватил его за руку и вышвырнул на улицу. Он изо всей силы ударил его, и тот упал навзничь, ударившись головой о бетонную плитку тротуара.





Я услышал страшный звук. Показалось, что голова упавшего треснула. Из головы потекла кровь. Бугай выскочил из автобуса и продолжил бить кулаками лежавшего мужчину. Потом встал и вроде хотел сесть в автобус, но снова вернулся и стал бить его уже ногами.





Он его прямо убивал! С каким-то остервенением. Дети, стоявшие на остановке, были в ступоре.

Я бросился к водителю, сказал, чтобы тот вызвал милицию и «скорую», потому что у меня с собой телефона не было. Водитель сидел в кабине и никак не отреагировал на побоище. Он сказал мне, что ничего делать не будет: «Жалуйся кому хочешь!» Кондуктор тоже стояла в салоне и просто смотрела на то, что происходит. Пассажиры автобуса молчали, никто из них не вызвал ни милицию, ни «скорую» и не пытался даже словами остановить бойца.





Закончив избиение, пассажир вернулся в салон. Только после этого водитель закрыл двери и уехал.





Я и ещё две женщины подошли к лежавшему мужчине. Голова его была разбита, кровь вытекла на тротуар. Мы попытались его поднять. Он был в состоянии шока.









Я не знаю, почему этого мужчину вытолкнули из автобуса: может, не купил билет, может, был выпивший, может, ещё что, всякое бывает. Меня потрясло другое — агрессия, с которой мужчину избивал другой пассажир, равнодушие остальных, а главное, бездействие должностных лиц: водителя и кондуктора.





Ведь они на работе и наверняка у них есть инструкции, что делать в таких ситуациях. Понятно, что нужно было вызвать милицию, а если человек пострадал, то и «скорую». Почему они этого не сделали? У меня создалось впечатление, что они были на стороне парня, который так жестоко бил человека.





Я потом позвонил диспетчеру и рассказал, что видел. «Будем разбираться», — сказала мне она.





Позвонил в газету, потому что не знаю, что делать мне — звонить директору автопарка или писать заявление в милицию. Не хочу, чтобы этот случай остался без внимания".

В редакцию позвонила случчанка, которая тоже стала свидетельницей происшествия. Она ехала в этом автобусе и рассказала, что мужчина, которого потом избили, не оплатил проезд и стоял молча. Кондуктор требовала приобрести билет. В разговор вмешался какой-то мужчина и стал кричать: «Оплати! Я сам кондуктор!» и требовал деньги.





Когда автобус остановился, мужчина ногами выпихнул безбилетника из автобуса, а потом уже подключился крепкий парень, который избивал мужчину на улице.





Что должны были делать кондуктор и водитель

«Я об этой ситуации не знаю, - сказал „Кур'еру“ Николай Валетко, директор автопарка № 2. — Кондуктор и водитель должны были доложить о произошедшем своему начальству и вызвать милицию».



