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Геннадий Близнюк завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу
38-летний нападающий Геннадий Близнюк, с августа нынешнего года выступавший в форме клуба "Энергетик"-БГУ, завершил карьеру, но остался работать в клубе — помогать в дубле Павлу Родненку, вернувшемуся в белорусскую столицу после отлучки в Казахстан.
Уроженец Светлогорска Геннадий Близнюк также играл за "Гомель", саратовский "Сокол", БАТЭ, немецкий "Франкфурт", российскую "Сибирь", "Белшину", азербайджанский АЗАЛ, "Торпедо"-БелАЗ, "Ислочь". Он четырехкратный чемпион Беларуси (2003, 2006, 2007, 2008),
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38-летний нападающий Геннадий Близнюк, с августа нынешнего года выступавший в форме клуба "Энергетик"-БГУ, завершил карьеру, но остался работать в клубе — помогать в...
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