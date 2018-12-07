Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью встретились с Дедом Морозом

Окунуться в праздничное настроение мероприятия, а значит, сделать ожидание Рождества более ярким и радостным помогают любимые сказочные персонажи детей: Кикимора, Лисичка, Разбойник, Сорока, Красная Шапочка и многие другие.
В программе - театрализованное представление, захватывающие развлечения, игры, музыка, веселые конкурсы, загадки.
Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью ждут встречи с Дедом Морозом:
Без Дедушки Мороза снежинки не летят,
Без Дедушки Мороза узоры не блестят,
Без Дедушки Мороза и елка не горит!
Спросим у гостей праздника, какие чувства их переполняют.
Семья Шарлан:
- Мы сегодня здесь с детьми, потому что очень ждем новогоднего чуда. Мы верим, что оно уже близко-близко.
Паша Шарлан так очарован красочным зрелищем, что не тратит время на разговор с нами.
Семья Сафаревич:
- Нам весело и празднично, ведь Новый год дарит много сюрпризов и подарков.
Девочка с красивым именем Малика улыбается, а ее папа ждет от Нового года счастья своей семье.
Семья Чернышевых:
- Двоякое чувство: праздник чудесный, а вот погода не очень. Но все равно мы рады, что пришли.
Ульяна Чернышева поделилась с нами своим секретом:
- Дед Мороз подарит мне Фею!