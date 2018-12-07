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Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью встретились с Дедом Морозом

08.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Окунуться в праздничное настроение мероприятия, а значит, сделать ожидание Рождества более ярким и радостным помогают любимые сказочные персонажи детей: Кикимора, Лисичка, Разбойник, Сорока, Красная Шапочка и многие другие.

Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью встретились с Дедом Морозом

Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью встретились с Дедом Морозом

В программе - театрализованное представление, захватывающие развлечения, игры, музыка, веселые конкурсы, загадки.

Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью ждут встречи с Дедом Морозом:

Без Дедушки Мороза снежинки не летят,

Без Дедушки Мороза узоры не блестят,

Без Дедушки Мороза и елка не горит!

Спросим у гостей праздника, какие чувства их переполняют.

Семья Шарлан:

Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью встретились с Дедом Морозом

- Мы сегодня здесь с детьми, потому что очень ждем новогоднего чуда. Мы верим, что оно уже близко-близко.

Паша Шарлан так очарован красочным зрелищем, что не тратит время на разговор с нами.

Семья Сафаревич:

Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью встретились с Дедом Морозом

- Нам весело и празднично, ведь Новый год дарит много сюрпризов и подарков.

Девочка с красивым именем Малика улыбается, а ее папа ждет от Нового года счастья своей семье.

Семья Чернышевых:

Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью встретились с Дедом Морозом

- Двоякое чувство: праздник чудесный, а вот погода не очень. Но все равно мы рады, что пришли.

Ульяна Чернышева поделилась с нами своим секретом:

- Дед Мороз подарит мне Фею!

 
 
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