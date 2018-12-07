Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью встретились с Дедом Морозом

Окунуться в праздничное настроение мероприятия, а значит, сделать ожидание Рождества более ярким и радостным помогают любимые сказочные персонажи детей: Кикимора, Лисичка, Разбойник, Сорока, Красная Шапочка и многие другие.









В программе - театрализованное представление, захватывающие развлечения, игры, музыка, веселые конкурсы, загадки.

Несмотря на погоду, дети и взрослые с радостью ждут встречи с Дедом Морозом:

Без Дедушки Мороза снежинки не летят,

Без Дедушки Мороза узоры не блестят,

Без Дедушки Мороза и елка не горит!

Спросим у гостей праздника, какие чувства их переполняют.

Семья Шарлан:





- Мы сегодня здесь с детьми, потому что очень ждем новогоднего чуда. Мы верим, что оно уже близко-близко.

Паша Шарлан так очарован красочным зрелищем, что не тратит время на разговор с нами.

Семья Сафаревич:





- Нам весело и празднично, ведь Новый год дарит много сюрпризов и подарков.

Девочка с красивым именем Малика улыбается, а ее папа ждет от Нового года счастья своей семье.

Семья Чернышевых:





- Двоякое чувство: праздник чудесный, а вот погода не очень. Но все равно мы рады, что пришли.

Ульяна Чернышева поделилась с нами своим секретом:

- Дед Мороз подарит мне Фею!